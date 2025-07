El Parlamento reclama al Estado los 200 millones pendientes para la reconstrucción de La Palma

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad de los siete grupos una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Nacionalista en la que se reclama al Gobierno central la transferencia inmediata de los 100 millones de euros correspondientes a las anualidades de 2024 y 2025 para la reconstrucción de La Palma tras la erupción y que se aplique la bonificación del 60% sobre la cuota del IRPF.

Diana Lorenzo (CC) ha afirmado que hay que "seguir luchando" para que "se cumpla" con La Palma "aunque se hayan apagado los focos" y se ha preguntado "por qué" se ha atendido las necesidades de algunos territorios en España y en otros no.

Ha afeado al Gobierno central la "falta de voluntad política" con la 'isla bonita' y defendido el trabajo "en silencio" de su partido para que se cumplan los acuerdos de la reconstrucción, con 50 millones anuales del Gobierno de Canarias.

Lorenzo ha criticado a los socialistas por "echar balones fuera" cuando los 100 millones anuales del Estado están incluidos en la 'agenda canaria', lo mismo que la bonificación del 60% en el IRPF. "Toquen las puertas que haya que tocar", les ha espetado.

Alicia Vanoostende (PSOE) ha comentado que su grupo defiende a los palmeros aportando soluciones a los decretos "que no han aceptado nunca", y se ha mostrado a favor de los 100 millones aunque no esté en la 'agenda canaria' y la bonificación del IRPF.

Ha lamentado que "siempre se mira a Madrid para lo malo y no para lo bueno" dado que la recuperación "también depende" de que se recuperen las infraestructuras municipales cuando hay un convenio para cofinanciar el coste al 50%.

Ha criticado al Gobierno regional porque "no se sabe a quién se le han dado las ayudas", con "afectados de primera y afectados de segunda".

Raquel Díaz (PP) ha afirmado que la isla está "herida física y emocionalmente", con las "cicatrices de un desastre que van mucho más allá del paisaje", pues hay familias que "malviven" en contenedores y en espera de un dinero "que nunca llega".

Ha instado a recuperar el "espíritu perdido" del consenso de la reconstrucción pues no se entiende "por qué unos cobran y otros no", ha demandado poner a los afectados "en el centro" y devolver a la isla la "esperanza". "Esto no es una carrera de méritos políticos, señorías, sino una obligación moral", ha destacado.

Raúl Acosta (AHI), portavoz del Grupo Mixto, ha indicado que el Gobierno central "no está haciendo los deberes" a los que se había comprometido por lo que entiende que la Cámara debe "exigir" el envío de los fondos y la bonificación en el IRPF.

ASG: "LAS COSAS NO SE ESTÁN HACIENDO BIEN"

Jesús Ramos (ASG) ha reconocido que "las cosas no se están haciendo bien" pues el Estado solo ha cumplido con la primera anualidad de tal forma que ha respaldado la iniciativa nacionalista para que se asuma la responsabilidad. "Tenemos que ayudarnos como un único pueblo con una única identidad", ha agregado.

Paula Jover (Vox) ha ironizado con que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuvo el año pasado de vacaciones en Lanzarote y fue a La Palma tras "casi suplicarle" un encuentro el presidente canario, Fernando Clavijo, pero no habló de los afectados por la erupción.

Ha demandado al Gobierno canario una "solución rápida" a los palmeros que "viven en contenedores" y cree que hay "gasto superfluo" para recortar en las cuentas autonómicas.

El portavoz de NC-BC, Luis Campos, ha criticado la propuesta porque incluye cuestiones "que no son verdad" si bien la ha apoyado debido a que hay un "compromiso" del Gobierno, que no puede cumplir porque no hay PGE.

Asimismo, ha pedido ser "justos" con la labor que se hizo en la pasada legislatura pues "fueron cientos de millones" los que llegaron a la isla para iniciar la reconstrucción.

"Lo que no puede ser es que en la legislatura pasada todo fuera responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, en Los Llanos, todo fuera culpa del Partido Popular, en el Cabildo de La Palma, todo fuera culpa del Partido Popular y de repente donde único se hizo bien fuera en El Paso", ha ironizado.