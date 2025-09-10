El Parlamento reflexiona en su videopodcast sobre la salud mental infantojuvenil y la prevención del suicidio

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez (c), en una mesa redonda sobre salud mental infantojuvenil - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha estrenado este miércoles una nueva entrega del videopodcast institucional 'Parlamento Abierto', coincidiendo con el 'Día Internacional para la Prevención del Suicidio'.

Esta edición se centró en reflexionar y debatir sobre la salud mental de la infancia y la juventud en las islas, una preocupación creciente tanto para las familias como para las instituciones.

La presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, señaló que el Parlamento "no podía perder la oportunidad de debatir y aportar su grano de arena a una problemática que preocupa mucho como es la salud mental de la sociedad en general y de niños y jóvenes en particular".

Durante el videopodcast, expertos de distintos ámbitos abordaron cuestiones como el impacto del acoso escolar, la presión de las redes sociales, el incremento de diagnósticos de trastornos como TDAH o TEA, así como la preocupante tendencia al alza de intentos de suicidio entre menores, recoge una nota de la Cámara.

Pérez subrayó que "desde hace cinco años se han triplicado los intentos de suicidio entre niños y niñas en Canarias, una cifra que obliga a actuar con urgencia".

Fernando Gómez-Pamo Guerra del Río, director general de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de Canarias destacó que "cada vez más las unidades de atención a las adicciones aparecen más casos de menores adictos a las nuevas tecnologías, la pornografía y los juegos online".

Marcos Val, policía y agente tutor especializado en menores y acoso escolar, aseguró que la sociedad "desconoce las comunidades peligrosas de adultos que están en los chats de videojuegos o en TikTok para captar menores conectados".

En el debate también participaron Miguel Tomé, vicepresidente de la Federación Salud Mental Canaria; Marian Álvarez, presidenta de la Federación de AMPAs de Gran Canaria; y el doctor Manuel Ajoy, psiquiatra infantojuvenil y coordinador de la unidad de salud mental del Hospital General de Fuerteventura.

La presidenta del Parlamento concluyó destacando que "la salud mental infantojuvenil no es solo un desafío político o sanitario, sino, sobre todo, un desafío social que se debe afrontar de manera conjunta".