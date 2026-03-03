El número de parados en Canarias cae en 12.195 personas en febrero y se sitúa en 145.656 desempleados

Archivo - Un hombre sale de una Oficina de Empleo, a 28 de enero de 2025, en Madrid (España). El paro bajó en 265.300 personas en 2024, lo que supone un 9,3% menos que en 2023, mientras el empleo creció en 468.100 puestos de trabajo (+3,8%), cerrándose el - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en Canarias ha descendido en 12.195 parados en febrero, lo que supone una bajada del 7,73 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior.

De este modo, las listas de desempleo en el archipiélago la engloban 145.656 personas, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En cuanto al dato mensual, Canarias también ha experimentado un caída de 750 parados, lo que porcentualmente se traduce en un descenso del 0,51 por ciento.

Por sexos, el desempleo lo sigue englobando mayoritariamente el femenino, con 83.749 paradas en Canarias, mientras que los hombres se sitúan en 61.907, y los jóvenes menores de 25 años en paro alcanzan los 7.882.

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO DONDE MÁS CAE EL PARO

En febrero fue la Construcción y el sector Servicios donde más descendió el paro. En concreto, en Servicios cayó en 445 personas, mientras que en la Construcción en 223, quedándose con 115.607 y 12.030 desempleados respectivamente.

Asimismo el paro bajó en Industria en 43 personas (5.183 parados), así como en personas Sin Empleo Anterior en 27 (10.542) y en Agricultura, donde descendió en 12 personas (2.294).

LA CONTRATACIÓN CAE

Por otro lado, la contratación en Canarias ha caído en 3.250 personas en febrero, lo que implicó un descenso del 5,73% en relación al mes anterior, situándose en 53.486 contratos al concluir el segundo mes del año.

En lo que se refiere al dato interanual, los contratos bajaron en 10, lo que implicó una caída del 0,02 respecto a febrero de 2025.

Del total de contratos, 23.117 fueron indefinidos, que cayeron en 836 (-3,49%) en relación al mes anterior; mientras que los temporales se situaron en 30.369, experimentando también un descenso mensual de 2.414 (-7,36%).

EL PARO SUBE EN ESPAÑA

Por otro lado, en el conjunto de España el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 3.584 personas en febrero en relación al mes anterior (+0,1%), su mayor alza en este mes desde 2021, lastrado por el sector servicios y por el colectivo sin empleo anterior, compuesto en su mayoría por jóvenes en busca de su primer puesto de trabajo.

No obstante, pese al repunte del paro en el segundo mes del año, el número de desempleados se situó en su nivel más bajo en un mes de febrero en los últimos 18 años, con un total de 2.442.646 parados, ha subrayado el Ministerio.

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en el segundo mes de 2026 en 3.718 personas.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 150.803 parados, lo que supone un 5,8% menos, con un retroceso del paro femenino de 89.541 mujeres (-4,7%) y una caída del desempleo masculino de 61.262 varones (-5,9%).

SERVICIOS, MUJERES Y JÓVENES CONCENTRAN EL REPUNTE DEL PARO

Por sectores, el paro subió especialmente en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral, con 6.263 desempleados más que en enero (+2,8%), y en los servicios, que sumaron 1.158 parados (+0,06%).

Por contra, el desempleo bajó en la construcción en 2.140 personas (-1,2%); en la industria, con 1.122 desempleados menos (-0,6%) y en la agricultura, que registró un descenso de 575 parados (-0,8%).

El paro aumentó en febrero entre las mujeres y disminuyó en los varones. En concreto, el paro femenino se incrementó en 4.130 desempleadas respecto al mes anterior (+0,3%), frente a un retroceso del paro masculino de 546 desempleados (-0,06%).

Así, al finalizar el segundo mes de 2026, el número total de mujeres en paro se situó en 1.473.413 mujeres, su nivel más bajo en un mes de febrero en 18 años, mientras que el de varones totalizó 969.233 desempleados.

Por edades, el paro entre los jóvenes menores de 25 años se incrementó un 4,7% en febrero, con 8.516 parados más que en el mes anterior, mientras que el paro de las personas con 25 años y más bajó en 4.932 desempleados (-0,2%).

Pese al aumento del paro juvenil, el número total de parados menores de 25 años se situó en mínimos históricos para un mes de febrero, con 189.408 desempleados.

EL PARO SUBE EN 11 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El paro registrado disminuyó en febrero en seis comunidades autónomas y subió en once, principalmente en Madrid (+3.694 desempleados), Cataluña (+2.039) y Castilla-La Mancha (+1.070). En el lado de los descensos, destacaron los de Andalucía (-2.629 desempleados), País Vasco (-1.146) y Comunidad Valenciana (-1.102).

En cuanto a las provincias, el desempleo descendió en febrero en 21 de ellas, lideradas por Cádiz (-889 desempleados), Vizcaya (-745) y Baleares (-706). Por el contrario, el paro aumentó en 31 provincias, destacando los incrementos de Madrid (+3.694 desempleados), Barcelona (+2.018) y Zaragoza (+604 parados).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 4.866 desempleados respecto al mes anterior (+1,4%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 348.559, lo que supone 14.189 parados menos que un año antes (-3,9%).

EL 44,1% DE LOS CONTRATOS, FIJOS

En febrero de este año se registraron 1.118.996 contratos, casi un 1,9% más que en el mismo mes de 2025.

De todos ellos, 494.001 fueron contratos indefinidos, cifra un 2,5% superior a la de un año antes. En total, el 44,1% de los contratos realizados en febrero fueron indefinidos, porcentaje superior al de enero, cuando la proporción de contratos fijos fue del 41,6%.

Dentro de los indefinidos, en febrero se realizaron 229.651 contratos a tiempo completo, un 0,2% menos que en igual mes del año pasado; 133.764 contratos fijos-discontinuos (+2,6% interanual) y 130.586 contratos indefinidos a tiempo parcial (+7,8%).

De todos los contratos suscritos en febrero, 624.995 fueron contratos temporales, un 1,3% más que en igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 55,8% de la contratación efectuada en el segundo mes del ejercicio 2026.

En los dos primeros meses del año se han efectuado 2,28 millones de contratos, cifra un 1,3% inferior a la del mismo periodo de 2025, de los que 978.296 han sido contratos fijos (-1,2%) y 1,3 millones, temporales (-1,4%).

LA TASA DE COBERTURA FRENTE AL DESEMPLEO, EN EL 81,9%

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en enero de 2026 (último dato disponible) la cifra de 2.268,3 millones de euros, un 2,4% más que en igual mes de 2025.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.574,7 euros en el mes de enero, un 25,6% más.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario fue de 1.040,4 euros el pasado mes de enero, lo que supone un aumento de 20,6 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2%).

El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó en el arranque del año en 1.871.811 personas, cifra un 3,5% superior a la de enero de 2025.

La tasa de cobertura frente al desempleo, que un año antes estaba situada en el 79,8%, se situó el pasado mes de enero en el 81,9%, la más alta en este mes dentro de la serie histórica.

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que el Ministerio ha publicado este martes las cifras de desempleo de febrero y la estadística de prestaciones de enero.