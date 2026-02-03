El paro sube en Canarias en 113 personas en enero, hasta los 146.406 desempleados

Archivo - Dos personas pasan por una oficina del SEPE, a 4 de febrero de 2025, en Madrid (España). El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 38.725 personas en enero en relación al mes anterior (+1,5%) debido, sobre t - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Canarias ha subido en 113 personas en enero con respecto al mes anterior (+0,1%), situándose en 146.406 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de enero desde 2007. Así, desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en enero la mayoría de veces en Canarias (26 veces), mientras que ha bajado en tres ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde que hay registros.

En lo que se refiere al último año, el desempleo en el archipiélago ha acumulado un descenso de 10.117 parados, lo que supone un 6,5% menos.

Por sectores, el paro bajó en Sin empleo anterior, con 685 menos (-6,09%); Construcción, con 419 menos (-3,31%); Industria, con 57 menos (-1,08%); Agricultura, con 21 menos (-0,9%). Y, por contra, se incrementó en Servicios, con 1.295 más (+1.13%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (116.052), Construcción (12.253), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (2.306), Industria (5.226) y Sin empleo anterior (10.569).

En cuanto a sexos, de los 146.406 desempleados registrados en enero, 83.880 fueron mujeres, lo que implicó 484 menos (-0,6%), y 62.526 hombres, lo que supuso un aumento de 241 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+0,4%).

También en enero el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 655 parados menos que a cierre del pasado mes (-7,8%), mientras que el de las personas con 25 años y más se incrementó en 412 desempleados (+0,3%).

Por provincias, el paro subió en Santa Cruz de Tenerife en 102 desempleados y en Las Palmas en 11 personas.

CONTRATACIÓN

Por otro lado, en lo que se refiere a la contratación, en enero se registraron 56.736 contratos en Canarias, un 4,2% menos que en el mismo mes del año anterior.

De todos ellos, 23.953 fueron contratos indefinidos, cifra un 6,5% inferior a la de enero del año anterior, y 32.783 contratos temporales (un 2,5% menos).

Del número de contratos registrados en enero, el 57,78% fue temporal (frente a un 62,81% del mes anterior) y un 42,22% indefinidos (el mes precedente fue un 37,19%).

