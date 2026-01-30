La pasarela de Padre Anchieta (La Laguna) se abrirá al público a finales de abril para concluir obras en la rotonda

Archivo - Infografía del proyecto de la pasarela del Padre Anchieta - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La pasarela peatonal de Padre Anchieta, en el municipio de La Laguna (Tenerife), prevé finalizarse, formalmente, el 30 de junio de 2026, sin embargo, y con motivo de las labores de obra civil previstas en el entorno de la rotonda, la infraestructura se abrirá al peatón a finales de abril si no se producen "más inconvenientes".

Así lo ha informado el consejero de carreteras con motivo de una pregunta formulada por el Grupo Socialista en el pleno insular. Dámaso Arteaga ha precisado que el objetivo será "segregar" el tránsito peatonal del tráfico rodado en el entorno de la pasarela y eliminar, posteriormente, los tres espacios de peatón existentes.

"Hay que hacer una obra civil en esa parte baja del entorno de la obra, pero no podemos hacerlo con el tránsito peatonal abierto, con lo cual habrá que subir al peatón a la pasarela para poder finalizar definitivamente el ámbito de la obra en la parte baja. Las previsiones que tenemos, si no existen más inconvenientes, son esas", ha insistido el consejero insular de Carreteras.

Por su parte, el consejero socialista Aarón Afonso ha afeado añ grupo de gobierno insular los "continuos retrasos" de una obra que prevé ayudar a "descongestionar" el tránsito de vehículos en la zona.

"Estamos hablando de una obra cuya ejecución comenzó en noviembre de 2021, y con un plazo de ejecución de 18 meses", ha recordado.

Así, y en el contexto del actual mandato insular, Afonso ha criticado la gestión del equipo de gobierno (CC y PP) al frente de una obra, en la que se habría "cedido" a peticiones de la empresa adjudicataria, ampliando "hasta en cinco veces" el plazo de ejecución de obras, "incrementando el precio del contrato en prácticamente un 50% del inicialmente adjudicado en más de 4,4 millones de euros".

"En juegos de niños, esa es la tarea fácil. No hacer un seguimiento exhaustivo, no estar presionando a la empresa, sino que la empresa, al final, termine saliéndose con la suya. Lleva más de cuatro años para ejecutar", ha deslizado el consejero insular.