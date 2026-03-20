El paso de la borrasca 'Therese' por Canarias deja más de 300 incidencias en el 112 hasta el momento

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca 'Therese' por Canarias ha dejado en las últimas horas, y hasta las 06.00 horas, más de 300 incidencias gestionadas por el 112, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

De estos más de 300 incidentes gestionados, unos 200 se han producido en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, mientras que un centenar han ocurrido en la de Las Palmas.

Respecto a la tipología de incidencias gestionadas por el 112 Canarias, apuntan que la mayoría están relacionada con obstáculos en la vía pública por desprendimiento en ladera y caída de arbolado o mobiliario urbano, además de alguna interrupción en el suministro eléctrico, así como achiques de agua.

CARRETERAS CORTADAS

En cuanto a carreteras que se han visto afectadas por la borrasca, en la isla de Gran Canaria, a las 07.15 horas, estaban cerradas la GC-200 en el acceso al Mirados del Balcón-Andén Verde entre el kilómetro 27+100 y 21+500, así como en el acceso a Tirma entre el kilómetro 15+100 y el 19+750, según ha informado la Consejería de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria.

Además se encuentra cerrada al tráfico la GC-210 que une La Aldea, Tejeda y Artenara, entre el kilómetro 0+000 al 5+000; la GC-608 de acceso a La Culata en el kilómetro 2+700; y la GC-505 El Pajar en el kilómetro 3+000.

Asimismo en Las Palmas de Gran Canaria, la Policía Local ha informado de que la salida a la GC-2 desde la zona del Centro Comercial Las Arenas (Carretera del Rincón), así como el acceso desde la misma, estarán temporalmente cerrado por la afección de fenómenos costeros provocados por la borrasca.

Al respecto, puntualizan que la previsión es que se alterne apertura y cierre de la misma según vaya evolucionando el estado del mar, principalmente en franjas horarias cercanas a la pleamar.

MÁS DE 30 INCIDENCIAS EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

En cuanto a la capital tiñerfeña, el ayuntamiento ha informado de que el Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal)ha registrado un total de 39 incidencias por el viento y la lluvia durante la última noche.

En concreto, informa de que diversos desprendimientos han afectado a vías del macizo de Anaga, como la TF-134, entre Benijo y Roque de Las Bodegas; también en el punto kilométrico 13,2 de la TF-12, donde cayeron piedras a la calzada.

Asimismo se encuentra cortada la TF-134 en la zona que desciende la vía una vez pasado el túnel de Taganana. De todas formas, señala que están activados los equipos de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife con el apoyo de la Policía Local.

RESCATE

Por otro lado, ha informado de que ante el volumen de agua que corría por el tramo final del cauce del barranco de Tahodio, ha habido que rescatar a tres personas sin hogar que pernoctaban bajo el puente de la zona.

La intervención fue llevada a cabo por Bomberos de Tenerife, junto a la Policía Local y recursos de la agrupación de voluntariado de Protección Civil santacrucera. Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife puntualizan que, previamente, estas personas "habían rehusado salir de ese lugar durante diversos avisos que se realizaron".

Una vez rescatados, las tres personas fueron trasladadas al albergue provisional dispuesto por el Cabildo de Tenerife en la sede del Hogar Sagrada Familia, más conocido como la Casa Cuna.

Subrayan que el grueso de las incidencias se produjo a partir de las 00.00 horas de este viernes, concretándose hasta nueve servicios por la caída de ramas y arbolado en ubicaciones como la avenida Bravo Murillo, avenida Constitución, en el punto kilométrico 17,2 y San Andrés.

Otras incidencias en la ciudad estuvieron relacionadas con problemas en el alcantarillado; el alumbrado público en puntos como Cueva Bermeja; o "pequeñas" inundaciones que afectaron a una vivienda en Somosierra e incluso a las instalaciones municipales ubicadas en el parque de La Granja.

También en la calle Áurea Díaz Flores se desprendió una cristalera de un edificio que cayó a la acera, lo que motivó la intervención de bomberos y agentes de la Policía Local, vallándose la zona previamente por la situación observada de algunas cornisas.

La lluvia también provocó problemas en el fluido eléctrico de cinco señalizaciones semafóricas; mientras que el viento hizo caer una farola sobre el puente de San Andrés.