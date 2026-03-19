El paso de la borrasca 'Therese' por Canarias obliga a la cancelación de siete vuelos durante la mañana

Archivo - Vista de pasajeros y pantallas de señalización de los vuelos, el día 1 de julio, en la Terminal 1 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, a 1 de julio de 2022, en Madrid (España). Como cada año, el inicio de los meses de verano suponen un a - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca 'Therese' por Canarias ha obligado durante la mañana de este jueves a la cancelación de siete vuelos que tenían su origen en el Aeropuerto de Tenerife Norte.

En concreto, según ha informado Aena, la meteorología adversa en el norte de Tenerife ha conllevado que se cancelaran cuatro vuelos que se dirigían al Aeropuerto de Gran Canaria y tres con destino a La Palma.

Por su parte, en la jornada de este miércoles, el fuerte viento que azotó Canarias hizo que se cancelaran hasta 36 vuelos y que se desviaran otros siete.