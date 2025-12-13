El paso de 'Emilia' en Tenerife deja rachas de viento de hasta 146km/h en Izaña y nieve en El Teide - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca 'Emilia' por Tenerife ha provocado hasta el momento un total de 235 incidencias, principalmente relacionadas con la acción del fuerte viento, según el balance actualizado realizado por el Cabildo de Tenerife en el marco de la activación del Plan Territorial Insular de Emergencias (PEIN), que permanece activo en situación de Alerta Máxima desde las 15:00 horas del viernes.

En paralelo, la borrasca ha dejado registros significativos en distintos puntos de la isla, con rachas de viento de hasta 146 km/h en Izaña, así como valores de 109 km/h en Candelaria y Las Cañadas. También la jornada ha dejado vientos sostenidos superiores a 60 km/h en zonas de medianías y temperaturas bajo cero en el Parque Nacional del Teide, con valores de hasta -4 ºC, presencia de nieve con al menos medio metro de espesor.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha recordado que la borrasca Emilia sigue activa y, según las previsiones, durante la próxima tarde-noche se espera un aumento de la intensidad de las lluvias y también de las nevadas, especialmente en las zonas altas de la isla. Por ello ha insistido en un mensaje: "Es fundamental mantenerse protegidos y extremar la precaución".

"Pedimos a la ciudadanía que evite desplazamientos innecesarios, que respete los cierres y las restricciones establecidas. La seguridad es una responsabilidad colectiva y la colaboración de todos", ha añadido la presidenta insular.

Por su parte, la consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha subrayado que desde el Cabildo se mantendrán todos los efectivos activados "el tiempo que sea necesario" para garantizar la seguridad de la población. Así, el dispositivo continúa plenamente operativo, con seguimiento permanente desde el CECOPIN y coordinación constante con los ayuntamientos y los distintos servicios de emergencia.

"Estamos preparados para actuar de forma inmediata ante cualquier incidencia. Es importante que la ciudadanía continúe respetando las medidas preventivas, ya que el objetivo principal es anticiparnos y minimizar cualquier riesgo", ha añadido la consejera. Además, el Consejo Insular de Aguas mantiene activos sensores en zonas de riesgo de inundación, sin que hasta el momento se hayan detectado crecidas relevantes.

En definitiva, el Cabildo de Tenerife ha insistido en la importancia de evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse informado a travése de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades mientras continúe activo el PEIN.

INCIDENCIAS REGISTRADAS

Las 235 incidencias contabilizadas han estado derivadas, en su mayoría, de la acción del viento, con actuaciones relacionadas con la caída y retirada de árboles, vallas, farolas y mobiliario urbano, así como obstáculos en la red viaria, sin que se hayan registrado incidencias de gravedad ni daños personales.

En cuanto a los servicios básicos esenciales, las incidencias detectadas en la red viaria han estado vinculadas a la presencia de obstáculos, sin afecciones relevantes.

El viento ha provocado retrasos y desvíos puntuales en el Aeropuerto de Tenerife Norte, sin incidencias de consideración, y el transporte marítimo se ha mantenido operativo.

Según Endesa, se han registrado cortes puntuales de suministro eléctrico, que han sido atendidos progresivamente. En paralelo, se habilitó un albergue en Puerto de la Cruz con capacidad para 20 personas, del que finalmente ha hecho uso dos personas.

BALANCE METEOROLÓGICO

La borrasca ha dejado registros significativos en distintos puntos de la isla, con rachas de viento de hasta 146 km/h en Izaña, así como valores de 109 km/h en Candelaria y Las Cañadas. También la jornada ha dejado vientos sostenidos superiores a 60 km/h en zonas de medianías y temperaturas bajo cero en el Parque Nacional del Teide, con valores de hasta -4 ºC, presencia de nieve con al menos medio metro de espesor.

Los acumulados de lluvia con motivo de esta borrasca han alcanzado registros superiores a los 60 mm en Arico y registros destacados también en Güímar y Arafo.

Según la AEMET, este sábado continuará siendo el día más adverso del episodio, con rachas que podrían superar los 90 km/h en zonas altas, precipitaciones fuertes y localmente persistentes, con dos periodos especialmente significativos uno durante la tarde y otro por la tarde-noche y aviso naranja por lluvias intensas (30 mm/h).

Se prevé un empeoramiento del estado del mar, especialmente en las vertientes norte y oeste, con especial atención en municipios como Garachico, Tacoronte y Puerto de la Cruz.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Ante toda esta situación, el Cabildo ha recordado que se mantienen las medidas preventivas adoptadas para garantizar la seguridad, entre ellas el cierre de pistas, senderos y accesos en Espacios Naturales Protegidos y la prohibición de la estancia en zonas de acampada y áreas recreativas.

También ha quedado suspendido el transporte público al Barranco de Masca y Punta de Teno, y cerrados los accesos al Parque Nacional del Teide y la carretera TF-42 en Garachico. Las actividades de pública concurrencia del Cabildo de Tenerife han quedado igualmente suspendidas desde las 20:00 horas del viernes.