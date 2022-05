Pedro Martín descarta "experimentos" en lo que queda de mandato y avisa a Alonso (CC-PNC): "No me va a marcar la agenda"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha descartado este viernes hacer "experimentos" y "enredos" en lo que queda de mandato y mantendrá el pacto de gobierno con Ciudadanos (Cs) y seguirá centrado en resolver los problemas de la isla.

"No me va a marcar la agenda, la agenda me la marcan los problemas de la isla de Tenerife", ha apuntado en declaraciones a los periodistas señalando que quien tiene que someterse a una cuestión de confianza es el portavoz de CC-PNC, Carlos Alonso, porque "ha cambiado tanto" de posición durante este mandato "que no lo conocen ni en su partido".

En esa línea, ha indicado que "si CC quiere presentar algo, que presente una censura", subrayando que la petición de una cuestión de confianza "es una ocurrencia" porque a los nacionalistas les "ha salido mal" la estrategia de desgastar al Gobierno.

Martín ha valorado la mano tendida del PP para sacar adelante los grandes proyectos de la isla y desmentido su supuesto "sectarismo" al aprobar las diez propuestas de resolución de los populares en el pasado debate sobre el estado de la isla.

Con respecto a la oposición que practica Alonso ha incidido en sus continuos cambios de posición desde que perdió la presidencia como la negativa al tranvía hasta el aeropuerto de Los Rodeos, el puerto de Fonsalía o la depuración, donde incluso coincide con Sí Podemos.

Además, ha confirmado que volverán a llevar a Pleno la modificación de crédito de 126 millones donde se incluye, entre otras, una partida para empezar la construcción del circuito del motor.

En este caso concreto ha reclamado a la oposición que abandone los "tacticismos" pues siempre han apoyado este proyecto, al margen de que la modificación también tiene otros gastos para mejorar el matadero insular, siete millones en fondos de empleo para municipios o recursos destinados a Cáritas para programas de vivienda.