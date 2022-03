Pedro Martín espera que no haya "solución impuesta" en el Sahara ni se deje "tirados" al pueblo ni al Frente Polisario

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Tenerife y presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha mostrado este lunes su deseo de que no haya una "solución impuesta" al proceso de autodeterminación del Sahara Occidental ni que se deje "tirados" ni pueblo ni al Frente Polisario, a raíz del cambio de posición de España y su apoyo al plan de autonomía marroquí.

En una entrevista concedida a 'Radio Club Tenerife' y recogida por Europa Press ha reconocido que tiene "posturas encontradas" porque entiende la "política real" que obliga a buscar acuerdos con "vecinos complicados" como Marruecos, con el que ha habido "muchos altibajos" históricamente, pero también hace una función de "barrera" para grupos extremistas y movimientos migratorios.

Así, ha dicho que "hay que tener relaciones" con Marruecos sin que eso implique "dejar a su suerte" al Frente Polisario.

Martín, que ha precisado que esta semana se va discutir la posición del partido en los órganos internos, ha apuntado, no obstante, que el criterio del Gobierno central es que la solución debe basarse en un "acuerdo de las dos partes" por lo que cree que hay que esperar al desarrollo de los acontecimientos.

"Veremos como va evolucionando y si hay posibilidades de llegar a un acuerdo, es un conflicto soterrado y nadie ha logrado encontrar una solución", ha indicado, reconociendo que la propia ONU adoptó una propuesta que se orientaba al referendum de autodeterminación y con el tiempo "se ha sido desgajando", lo mismo que han hecho Estados Unidos durante el Gobierno de Trump y otro países.

Martín ha incidido en que hay que buscar un "encaje" para que el pueblo saharui "no sea abandonado" y entiende que es "excesivo" que se trate de "traidor" al PSOE por más que haya "gente desilusionada" porque no se vaya hacia una independencia o un referéndum en el Sahara "pero pasan las décadas y no hay solución y hay un goteo de gobiernos que se ponen del lado de Marruecos".

En esa línea ha admitido que "es complicado" encontrar una solución "a un conflicto que no tiene salida" y buscar un "punto de encuentro" que le valga a los saharauis.

El secretario general de los socialistas tinerfeños ha comentado también que "es importante" que se garanticen las aguas territoriales canarias o el control de los flujos migratorios" pero tampoco cree que sean una "moneda de cambio" sino que hay que enfrentarse a problemas históricos en la relación con Marruecos.