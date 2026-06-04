Pedro Ortega anuncia su candidatura a la reelección al frente de la Confederación Canaria de Empresarios

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega Rodríguez - CEDIDO POR CCE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega Rodríguez, ha anunciado su candidatura a la reelección en los comicios que la patronal celebrará el próximo 30 de junio.

Así lo ha asegurado este jueves durante una comparecencia ante los medios de comunicación en la sede de la institución después de que el dirigente haya comunicado su decisión a las entidades y empresas asociadas.

Ortega ha manifestado que afronta este paso "con respeto al proceso electoral, con gratitud por la confianza recibida en estos cuatro años y con responsabilidad ante la etapa que Canarias tiene por delante".

Asimismo, el presidente de la patronal ha subrayado que el proceso electoral debe desarrollarse "con plena normalidad y altura institucional", al tiempo que ha reconocido el derecho de cualquier persona a concurrir a las elecciones bajo las condiciones que establecen los estatutos de la organización.

FORTALECER LA COMPETITIVIDAD Y LA UTILIDAD DE LA CCE

Según ha informado la candidatura, la propuesta de Ortega se centra en fortalecer la competitividad y la utilidad de la Confederación ante los retos económicos que afronta el archipiélago.

Entre estas prioridades, ha señalado la mejora de la productividad, la lucha contra el absentismo, la simplificación administrativa, la construcción de vivienda, la atracción y retención de talento, la digitalización y la formación.

El dirigente ha afirmado que la CCE debe continuar como "una voz útil, cercana y constructiva, capaz de defender las condiciones que nuestras empresas necesitan para crecer mejor, invertir y generar empleo".

Por su parte, Pedro Ortega, quien también ejerce como director general de la empresa alimentaria 'La Isleña', ocupa la presidencia de la CCE desde 2022 y acumula una trayectoria de más de 20 años vinculado al asociacionismo empresarial en las islas.

Durante su mandato, la organización ha gestionado la recuperación tras la pandemia, el impacto de la inflación, la crisis energética y la defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias ante el Estado y las instituciones europeas.