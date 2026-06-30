Pedro Ortega, reelegido presidente de la Confederación Canaria de Empresarios por unanimidad - CEDIDO POR CCE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Electoral de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) ha reelegido este martes por unanimidad a Pedro Ortega como presidente de la organización para un nuevo mandato de cuatro años.

Según ha informado la Patronal en una nota de prensa, en la nueva ejecutiva repiten José Cristóbal García como vicepresidente ejecutivo, así como Juan Ramírez y María de la Salud Gil como vicepresidentes, mientras que se incorpora como nuevo vicepresidente Germán Carlos Suárez.

Asimismo, José Antonio Newport y Beatriz Salazar asumirán las vicepresidencias representativas de Fuerteventura y Lanzarote, respectivamente, mientras que Virgilio Correa continuará desempeñando el cargo de tesorero.

Durante su intervención tras ser proclamado presidente, Ortega fijó cinco grandes retos estratégicos para impulsar la competitividad y el desarrollo económico del archipiélago durante los próximos años.

Entre ellos, defendió la necesidad de mejorar la productividad de las empresas, reducir el absentismo laboral, reforzar la formación y desarrollar políticas que favorezcan la captación y retención del talento, apostando por una mayor conexión entre la Formación Profesional, la universidad y el tejido empresarial.

También reclamó una administración pública "más ágil, eficiente y digitalizada", al considerar que el exceso de burocracia ralentiza la inversión y dificulta la ejecución de proyectos estratégicos para Canarias.

Mientras, en materia de vivienda, propuso impulsar una gran alianza entre administraciones y sector privado para incrementar la oferta de vivienda asequible, facilitar la disponibilidad de suelo, mejorar la planificación urbanística y eliminar los obstáculos que frenan la promoción de nuevas viviendas.

También reivindicó el papel estratégico de Canarias como plataforma atlántica entre Europa, África y América, defendiendo que el archipiélago reúne las condiciones para consolidarse como un enclave de referencia para la Unión Europea en ámbitos como la energía, la innovación, la sostenibilidad y la logística.

Por último, Ortega subrayó la importancia de preservar los instrumentos que sostienen la competitividad de Canarias, con especial referencia al Régimen Económico y Fiscal (REF) y a la conectividad, que calificó como elementos esenciales para compensar las singularidades del archipiélago y garantizar la igualdad de condiciones de las empresas canarias.