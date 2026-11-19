La presidenta de la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE), Astrid Pérez - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE), Astrid Pérez, ha calificado de "intolerable" la situación migratoria que atraviesa España y ha expresado su preocupación por los acontecimientos registrados en las fronteras del país, especialmente por la "avalancha" de llegadas a la El Hierro y que todavía "sigue sufriendo" Ceuta tras tres meses.

Tras la reunión del Grupo de Trabajo sobre Migración de la CALRE, que preside Canarias, Pérez ha recordado en una nota que hace tres meses se produjo lo que calificó como "una invasión, un atentado contra la unidad territorial de nuestro país contra Ceuta", y advirtió de que ahora la atención vuelve a centrarse en Canarias.

"Asistimos con tristeza y preocupación a lo que está ocurriendo. Sin embargo, todavía no se han activado todos los mecanismos que contempla el Pacto Europeo de Migración y Asilo", ha señalado.

La presidenta de la CALRE ha considerado "especialmente preocupante" que, después de ocho años, se planteen ahora nuevos contactos con países como Gambia o Senegal. A su juicio, la cooperación con los países de origen y tránsito debe formar parte de una estrategia permanente y no limitarse a actuaciones puntuales.

Astrid Pérez ha insistido en que la respuesta debe implicar a todas las administraciones y, especialmente, a las instituciones europeas. "Desde las regiones europeas tenemos que velar por los derechos humanos de las personas que vienen a nuestra tierra, pero también debemos reclamar que se activen todas las acciones que contempla el Pacto Europeo de Migración y Asilo", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que las regiones y territorios que se encuentran en primera línea "no pueden asumir en solitario" las consecuencias de un fenómeno que afecta al conjunto de Europa y que requiere "cooperación, solidaridad y corresponsabilidad".