Permanecen este jueves en situación de alerta por riesgo de incendio forestal Gran Canaria y las islas occidentales

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado este jueves, a partir de las 12:00 horas, la situación de riesgo por incendio forestal en las islas, permaneciendo asimismo en alerta El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, y Gran Canaria, en una cota superior a los 200 metros de altitud en la vertiente norte y a los 400 metros en el resto de las vertientes.

La decisión se toma en base a la información disponible y en aplicación del Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

En concreto, se prevé un episodio de calor e inestabilidad atmosférica en las islas, con temperaturas máximas que podrán alcanzar o superar los 30-37º. Además, la inversión de temperatura se situará a cota muy baja, siendo inferior en algunas zonas a los 200 metros.

La humedad relativa será inferior al 30%, hasta unos 2000 metros de altitud. Mientras, la calima acompañará en cantidad variable.

Esta jornada contará con humedad en niveles medios y altos de la atmósfera, y posibilidad de formación de nubes convectivas, que podrían originar tormenta y algún chubasco aislado ocasional.