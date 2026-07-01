Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de Canarias caen un 8,7% en mayo

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de las islas Canarias han caído un 8,7% en mayo respecto al mismo mes del año anterior tras registrar más de 1,8 millones.

Según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), pese a este dato, el archipiélago continúa como el destino preferido para alojarse en este tipo de establecimientos.

Por zonas turísticas, la isla de Tenerife fue el destino favorito con más de 613.000 pernoctaciones; mientras que la Costa de Barcelona presentó el mayor grado de ocupación, del 90,7%; y los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron Mogán (Gran Canaria), Madrid y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Por otro lado, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron en el conjunto de España los 12,1 millones en mayo, con un aumento del 3,6% respecto al mismo mes del año pasado.

Este incremento supone la vuelta a los ascensos después de que en el mes de abril las pernoctaciones en este tipo de establecimientos descendieron un 1,1% interanual por primera vez desde marzo de 2025.

El aumento de las pernoctaciones en mayo se vio impulsado tanto por las realizadas por los españoles, que crecieron un 3,7% interanual, como por los extranjeros, que las incrementaron un 3,5%.

La estancia media en mayo fue de 3,4 pernoctaciones por viajero.

En cuanto a los precios, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 3,4% en mayo respecto al mismo mes de 2025, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) amplió su repunte al 4,6%. En cambio, el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) bajó un 0,7% en comparación con mayo de 2025.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 2,8% en mayo en tasa interanual y las realizadas en albergues bajaron un 6,6%, mientras que las efectuadas en campings se incrementaron un 7,5% y las de alojamientos rurales subieron un 1,1%.