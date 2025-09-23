Las pernoctaciones hoteleras en Canarias crecen un 2,9% en agosto hasta superar los 7 millones

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Canarias han aumentado un 2,9% en agosto en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 7.076.919 pernoctaciones y encadenar así dos meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 4,5% más de turistas en agosto que en el mismo es del año anterior, alcanzando los 1.056.497 viajeros. Por nacionalidad, 327.337 eran residentes en España, el 30,98%, mientras que 729.160 (69,02%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 7,8% y los extranjeros aumentaron un 3,1%.

Del total de pernoctaciones en Canarias, 1.481.718 las realizaron residentes en España (un 20,94%), mientras que 5.595.201 (79,06%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 148,99 euros, lo que representa una subida del 5,7% interanual. En general, los precios subieron un 6,85% respecto al año anterior en Canarias.

En total, en Canarias se alcanzó en agosto una ocupación del 82,61% y el sector hotelero empleó a 59.913 personas (un incremento del 3,2% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 89,55%, seguida de Canarias (82,61%) y País Vasco (79,09%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (38,65%), Extremadura (45,11%) y Madrid (55,26%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,64%) en agosto junto a Cataluña (18,29%) y Andalucía (15,74%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a agosto del año anterior en Madrid (+12,22%) y en Murcia (+10,12%). La menor subida se registra en Cataluña, con una tasa de variación anual del +1,49%.

