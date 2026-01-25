Persisten las labores de búsqueda de una de las cuatro personas tras caer al mar este domingo en la costa de Lanzarote

Archivo - Hélimer 2011, helicóptero de Salvamento Marítimo. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

Se incorporan al dispositivo de emergencia activado un helicóptero de Salvamento Marítimo, según informa el Cecoes 112

ARRECIFE (LANZAROTE), 25 (EUROPA PRESS)

El Centro coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha activado en la tarde de hoy un dispositivo de rescate para auxiliar a cuatro personas que se habrían caído al mar en la zona de Los Charcones del Norte, en Yaiza, en la isla de Lanzarote.

Tres de las cuatro personas afectadas ya han sido rescatadas y atendidas, mientras una continúa desaparecida, según la última información facilitada por los servicios de emergencia.

El departamento regional informa que intervienen en la emergencia un helicóptero de GES del Gobierno de Canarias, que se suma a efectivos de los bomberos, Guardia Civil, Policía Local y de Protección Civil desplazados en la zona.

Más tarde, se han sumado a los rastreos una patrullera de la Guardia Civil y una moto de agua del Consorcio de Seguridad y Emergencias en la isla. Además, hasta la zona, se desplazaron por el momento dos ambulancias, una medicalizada y otra de soporte vital básico , del Servicio de Urgencias Canario.

A las tareas de búsqueda se ha incorporado un helicóptero de Salvamento Marítimo, con el fin de localizar a una de las tres personas afectadas por este suceso, que continúa desaparecida.

En paralelo, ya han sido tres las personas atendidas por el SUC una vez auxiliadas, presentando heridas de diversa consideración.

Este suceso coincide con la situación de alerta por fenómenos costeros vigente en las islas desde este sábado, con olas que podrán alcanzar o superar los 5 metros de altura en algunos puntos de las islas, por lo que se ha aconsejado a la ciudadanía evitar zonas como muelles y espigones donde rompan las olas.