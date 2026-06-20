La pesca artesanal agradece el apoyo del Parlamento de Canarias a la adaptación del reglamento de control de la UE

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones de la pesca artesanal canaria han agradecido este sábado a los grupos políticos del Parlamento de Canarias el respaldo unánime a la Proposición No de Ley (PNL) para adaptar el Reglamento de Control de la Unión Europea a la realidad del sector.

En un comunicado conjunto, Anarme, Miracanarias, la Cooperativa Pescatobal, la Cooperativa Pescarestinga, la Plataforma por el Mar Canario y el Sindicato Nacional del Mar, han expresado su satisfacción tras el debate celebrado esta semana en la Cámara autonómica.

Las asociaciones han señalado que la unanimidad alcanzada representa un "importante respaldo" institucional para miles de pescadores profesionales, armadores y trabajadores del mar que desarrollan su actividad en las islas.

En este punto, han recordado que el sector ha trasladado desde hace años la necesidad de aplicar medidas de control que resulten compatibles con la seguridad marítima, la realidad operativa de la flota y las singularidades de Canarias como Región Ultraperiférica de la Unión Europea.

De igual modo, han valorado de manera especial que el Parlamento de Canarias haya reconocido las particularidades de la flota artesanal de las islas, compuesta mayoritariamente por embarcaciones de pequeña eslora que realizan entradas diarias a puerto y operan en condiciones oceánicas específicas del Atlántico.

También han considerado relevante el apoyo a la defensa de medidas proporcionadas que permitan alcanzar los objetivos de control y trazabilidad sin comprometer la seguridad de la navegación ni la viabilidad económica de la pesca artesanal.

"UN MENSAJE CLARO" PARA ESPAÑA Y EUROPA

De igual modo, las organizaciones han destacado que la unidad mostrada por el Parlamento de Canarias constituye un mensaje claro para las instituciones nacionales y europeas de que la modernización de los sistemas de control debe realizarse respetando las especificidades del archipiélago.

Por ello, han reiterado su disposición a seguir colaborando con las administraciones públicas para garantizar una gestión pesquera sostenible, equilibrada y compatible con el futuro de las comunidades costeras.