Pestana admite que la isla de El Hierro está "superada" pero defiende que desde el Estado "se está respondiendo"

Archivo - El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en un acto de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha considerado este lunes que la isla de El Hierro está "superada" por la crisis migratoria que padece, si bien ha afirmado que el Gobierno estatal esta "respondiendo con solidaridad" a una parte del territorio, Canarias, que actualmente tiene dificultades: "Canarias no tiene que asumir el fenómeno migratorio sola", ha advertido.

En una visita al puerto de La Restinga, Pestana ha reconocido los "momentos de tensión" originados en los últimos días en la isla, cuando las llegada han superado las 1.000 personas en un solo día. Sin embargo, ha aclarado, desde el Estado "se está respondiendo a esa necesidad de que el resto de Canarias acoja parte de lo que llega a la isla, así como que otras salgan en dirección a Península".

Asimismo, ha subrayado que en lo que respecta a la derivación de menores migrantes, el Estado está "respondiendo" al ciclo de llegadas para evitar que "colapse" la red de centros de acogida en las islas. A ello ha sumado la puesta a disposición de medios llegados de Tenerife para duplicar la capacidad de extracción de embarcaciones en La Restinga, acumulados en los últimos días en la zona consecuencia de una avería en el travelling que las extrae, y las derivaciones de cuerpos policiales para atender la urgencia en los CATES.

"Creemos que, en un par de días, podríamos tener mucho más limpio el puerto, y por tanto más operativo para los sectores del puerto afectado por esta crisis migratoria, para su seguridad", ha deslizado el delegado del Gobierno en las islas.

Preguntado por la saturación del Centro de Atención Temporal de Extranjero (CATE), ha señalado que si bien el de la isla de El Hierro puede contar, hoy, con una ocupación de entre 700 y 800 personas, la cifra variará ante el ritmo de salidas que se produce estos días hacia Tenerife con el fin de aliviar la presión en la isla.

"Hoy están saliendo una parte para Tenerife, y mañana también tenemos previstas salidas hacia esa isla, y, cuando toque, saldrán al resto del Estado porque aquí se trata de hablar de una solidaridad del Estado, de que somos parte de todo un uno y ese todo uno tiene que ayudar a esta parte, que es Canarias", ha aseverado Pestana.

El delegado el Gobierno ha defendido la labor de un Ejecutivo central que está "intentando" reaccionar a la crisis y presión migratoria que padece en la isla occidental, con vuelos y barcos hacia el resto de Canarias, para que El Hierro "no asuma en solitario" esta situación. "Y se está reaccionando, también, derivando a Península", ha agregado Pestana.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

"Se está trabajando en todos los frentes ante una llegada tan masiva como esta. Llevábamos una reducción en las llegadas el año pasado, y ahora estamos un 30% por encima de las cifras acumuladas el año pasado", ha dicho el delegado del Gobierno, que ha insistido en la importancia de mantener los trabajos de cooperación institucional con los países de origen de estas llegadas, específicamente con Senegal y Gambia.

Ha señalado, asimismo, que hasta septiembre, el Centro regional de Coordinación de la Guardia Civil en Canarias registró un 67% de retención en costa, es decir, habían llegado a Canarias unas 7.000 personas y se habían devuelto a la costa unas 17.000. Estos datos, ha dicho, reflejaban la "importancia" del trabajo de colaboración de los países de origen y de tránsito y que, ahora, se habría "roto", sobre todo con Senegal, no tanto con Mauritania y con Marruecos", con quienes se siguen teniendo "unos datos magníficos" en la materia.