Pestana afirma que el alijo de cocaína del carguero que llegó a Canarias podría ser el mayor de España "en muchos años"

Archivo - El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en un acto de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha afirmado que el alijo de cocaína del carguero 'Arconian' que interceptó la Guardia Civil este fin de semana frente a las costas del Sáhara Occidental y que fue trasladado a Las Palmas de Gran Canaria podría ser el mayor de España "en muchos años".

Así lo ha indicado este martes en unas declaraciones a los medios de comunicación en las que ha hecho especial hincapié en que no se pueden dar más detalles de la investigación porque el asunto continúa bajo secreto de sumario.

No obstante, Pestana ha felicitado a la Guardia Civil por la "gran operación" llevada a cabo y que ha dado un resultado "potentísimo". "Probablemente sea el mayor alijo español en muchos años", observó.

La Benemérita interceptó el pasado fin de semana el 'Arconian', que transportaba un alijo de cocaína en su interior, frente a las costas del Sáhara Occidental y atracó este domingo en el Arsenal de Las Palmas.

El carguero, de unos 90 metros de eslora y bandera de Comoras, partió el pasado 22 de abril del puerto de Freetown, en Sierra Leona, y tenía como destino el puerto de Bengazi, en Libia, donde se preveía su llegada el próximo 10 de mayo.

Finalmente, se trata de una operación dirigida bajo secreto de sumario por la Audiencia Nacional.