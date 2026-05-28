Pestana dice que Tráfico publicará en las próximas horas los cortes de vías en Canarias por la visita del Papa

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, preside la reunión de seguridad por la visita del Papa - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha señalado este jueves que la Dirección General de Tráfico publicará en las próximas horas los cortes de vías en el archipiélago por la visita del Papa León XIV al archipiélago.

Pestana ha indicado, en declaraciones a los periodistas tras la Junta de Seguridad, que en los temas de seguridad y de movilidad la agenda está "prácticamente cerrada". En este sentido, apuntó que se prevé que "entre esta tarde y mañana a primera hora" se tendrá la resolución de la Dirección General de Tráfico donde se anunciarán los cortes en las vías interurbanas.

En este sentido, expuso que los ayuntamientos implicado en esta visita están cerrando sus planes de movilidad y, por parte del Obispado, también está cerrando los planes de autoprotección de cada uno de los eventos, teniendo alguno de ellos incorporados a la Dirección General de Protección Civil de Emergencias del Gobierno de Canarias.

Asimismo indicó que en las próximas semanas "hay una reunión importante" del comité asesor del Plateca en la que se tomarán también decisiones de restricciones de movilidad y de trabajo.

Pestana informó que por parte de la Delegación del Gobierno en Canarias han hecho su parte, ya que "no" necesita "tanto los planes como saber que esa visita se produce" y en la administración va a haber "teletrabajo prácticamente de todo el personal, salvo aquel que atiende directamente al público, el registro de entrada y salida de la administración y poco más".

En relación con ello, indicó que se ha remitido a las instituciones, que dependen del Estado, desde Hacienda a Seguridad Social, al SEPE, que promuevan el teletrabajo también para ese día, con el objetivo de que ese día se pueda "sacar del uso de las vías el mayor número de personal".

Además se ha solicitado al resto de administraciones --Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos-- que "hagan lo propio con sus instituciones" para "facilitar que ese evento no se vea afectado por una movilidad ordinaria". Añadió que en la junta de seguridad, celebrada este miércoles en Tenerife, se expuso la necesidad de que se logre, entre todas las administraciones, acercarse a lo que es un domingo, un día no lectivo.

Pestana ha matizado que el día de la visita del Papa a Gran Canaria y Tenerife "se va a apreciar claramente que la vida ordinaria de la gente, incluidos de los alumnos y de los profesionales de la educación, se va a ver afectada", de ahí que justificó que la recomendación desde el principio ha sido que "se tomaran decisiones en ese ámbito y, a los ciudadanos en general, que eviten desplazamientos ese día, que puedan realizar en cualquier otro día".

El delegado consideró que es la "clave" también para que "todo funcione" y que "sea un día festivo de verdad, un día de fiesta en el sentido de celebrar esa visita histórica" con las mayores garantías.

En este marco, añadió, cree que la próxima semana la Comunidad Autónoma de Canarias "podrá adoptar esas medidas en virtud de los planes que se presenten". Agregó que el propio viceconsejero ha adelantado "toda la supuesta disposición del Gobierno de Canarias para adoptar las medidas, por supuesto, de teletrabajo y también las que puedan afectar al sistema educativo" del archipiélago.

Eso sí, ha incidido en que haya coordinación entre administraciones para que "tenga un efecto beneficioso y de claridad".

RESTRICCIONES DE TRANSPORTE PESADO

Entre las restricciones de movilidad que se prevén, Pestana indicó que está la de transporte pesado para la población civil que se conocerá en estos días para que los operadores económicos "sepan las repercusiones que tienen en la vida normal".

A modo de ejemplo, se refirió al tema de suministros a supermercados, apuntando que esto permite adelantar decisiones y que los suministros lleguen el día anterior, además de tener bien garantizados esos suministros en los supermercados, de manera que puedan funcionar con normalidad ese día, pero sin que tengan desplazamiento de vehículos pesados, porque eso va a estar prohibido, por lo menos en las vías interurbanas el día de la visita del Papa en Gran Canaria.

En el caso de Tenerife señaló que tiene otras afecciones, con el puerto, con el tema del transporte de mercancías peligrosas, entre otras. Todo esto, apuntó, va a estar en esa resolución de la Dirección General de Tráfico.

De todas formas, apuntó que los ciudadanos se deben concienciar "de los efectos que van a tener en su vida diaria porque les va a afectar" en la movilidad, en materia de sanidad, ya que expuso que el Gobierno de Canarias les ha comunicado que "ya se han desplazado las citas que no son urgentes, que no son oncológicas, etcétera, pues se han desplazado para otro día y eso es bueno", además de reforzar los equipos médicos para urgencias, entre otros.