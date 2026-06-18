Piden 12 años de cárcel para un hombre por intentar matar a otro con arma blanca y dar una paliza al testigo

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide una pena de doce años de cárcel para un hombre por intentar matar a otro en plena calle a cuchilladas al no lograr que le vendiera droga y dar una paliza a otro, testigo de los hechos.

El escrito, recogido por Europa Press, señala que los hechos se produjeron cuando el hombre se dirigió a un barrio con el fin de comprar una dosis de 'crack' y se la pidió a un hombre, que no logró satisfacer su demanda.

Así, enfadado, sacó un cuchillo y le propinó al menos dos puñaladas, una en el abdomen y otra muy profunda en el brazo derecho que le seccionó la arteria humeral, por lo que quedó tendido en el suelo sangrando abundantemente.

El agresor huyó al oír los gritos de auxilio y en ese momento se dio cuenta de que otro hombres había sido testigo del ataque, por lo que lo amenazó a punta de cuchillo. "Si dices algo te rajo", le espetó.

La víctima, de 57 años, fue intervenida de urgencia en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) y pasó tres días en la UCI y 55 hospitalizado, hasta el punto de que tardó 340 días en sanar de todas sus heridas.

Como secuelas, el hombre sufrió la amputación de la falange de un dedo de la mano derecha, pérdida de movilidad y múltiples cicatrices.

El testigo, albañil de profesión, logró identificar al agresor ante la Policía Nacional y días después, a modo de represalia, fue apalizado por el hombre en compañía de otros dos tras encontrarse en una romería, a las afueras de un bodegón.

"Chivato de mierda, esto te pasa por listo, prepárate ahora", le dijo, de tal forma que aprovechando su superioridad numérica, los tres le dieron puñetazos y patadas en la cabeza y en la cara en presencia de su hija, menor de edad.

El testigo sufrió contusiones y una brecha sobre la ceja que tardó una semana en curar.

La Fiscalía imputa al hombre los presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa, contra la Administración de Justicia por coacciones y represalias al testigo y lesiones y solicita también el pago de una multa de 1.800 euros, la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros o comunicarse con las víctimas durante un tiempo superior a los cinco años a las penas de prisión y el abono de una indemnización de 55.293 euros.

Para otro de los hombres implicados en la paliza la Fiscalía pide otros cuatro años de cárcel por los presuntos delitos contra la Administración de Justicia por coacciones y represalias al testigo y lesiones, y abonará otra indemnización de 1.500 euros de forma solidaria con el otro acusado.

El juicio se celebra el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a las 09.30 horas.