Piden 14 años de cárcel para un hombre por agredir sexualmente a su sobrino, menor de edad

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide una pena de 14 años de cárcel para un hombre por agredir sexualmente a su sobrino, menor de edad.

El escrito, recogido por Europa Press, señala que el menor pasaba los veranos en la casa de su abuela, donde residía también su tío y en una ocasión, aprovechando que se encontraban solos en la habitación, se valió de su relación familiar para agredirle vía anal pese a su negativa.

Además, con la finalidad de "escandalizar" al menor y de satisfacer sus "instintos más deplorables", le enseñó diversas imágenes de contenido sexual y pornográfico, precisa la Fiscalía, que reconoce que durante el mismo verano hubo hasta tres episodios de similares características.

Incluso, en una ocasión, ante el temor a ser sorprendido, metió al menor en el baño para que fingiese que le estaba duchando.

Los hechos fueron denunciados fueron denunciados por la madre del menor ante la Policía Nacional después de que el menor lo revelase a sus progenitores y por auto del juzgado de instrucción se acordó la medida cautelar de alejamiento, con prohibiciones de aproximación y comunicación del acusado.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado y consumado de agresión sexual a menor de 16 años y otro de provocación sexual y exhibición de material pornográfico a menores de edad y solicita también la privación de la patria potestad por tiempo de 10 años, la de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por tiempo de 20 años y la prohibición de contacto con la víctima durante 10 años.

Igualmente propone libertad vigilada durante un periodo de diez años y el abono de una indemnización de 40.000 euros a la víctima por daños morales.

El juicio se celebra el próximo miércoles a las 10.00 horas en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.