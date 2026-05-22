Piden casi 24 años de cárcel para un hombre por secuestrar a su exnovia e intentar matar a otro hombre en Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide una pena de casi 24 años de cárcel para un hombre por secuestrar a su expareja y tratar de asesinar a cuchilladas a un hombre --bailarín profesional de bachata-- en la TF-1 durante la madrugada del 24 de diciembre de 2023.

El escrito, recogido por Europa Press, señala que el acusado, natural de República Dominicana y que se encuentra en prisión preventiva, mantuvo una relación sentimental con la mujer durante cuatro años pero no había aceptado la ruptura.

Esa noche coincidieron en una discoteca y al verla acompañada del bailarín le mandó mensajes humillantes vía 'whatsapp' y después fue hasta su coche, aparcado en un centro comercial, y le colocó un dispositivo electrónico con GPS para conocer todos sus movimientos.

Así, cuando circulaba por la TF-1 y en dirección a Santa Cruz de Tenerife les adelantó --no tenía permiso de conducir habilitado-- y frenó bruscamente hasta generar una colisión entre dos vehículos.

En ese momento, relata la Fiscalía, el acusado se bajó del coche con una arma blanca oculta y le asestó al menos dos puñaladas de manera sorpresiva al conductor del otro coche, una en el abdomen por encima del ombligo, con una profundidad que llegó a afectarle al corazón y le provocó un derrame pericárdico y lesión cardiaca y otra en el hombro izquierdo que no tuvo gran penetración porque llegó a tocar el hueso, aunque tenía la intención de afectar al cuello.

Debido a las heridas del ataque, la víctima estuvo siete días hospitalizado, tres de ellos en la UCI, y tardó en recuperarse completamente un total de 155 días, si bien sigue aún con secuelas.

Tras consumar el ataque, el hombre agarró a su expareja por los brazos y los pelos y la subió a su coche para darse a la fuga si bien volvió en una segunda ocasión al otro coche para seguir asestándole puñaladas a la víctima, pero no lo consiguió gracias a la oposición de la mujer.

Además cogió las llaves del vehículo y se las llevó para dejar a la víctima sin posibilidad de conducir y abandonado "desangrándose" en medio de la autopista --le salvó la vida un subinspector de Policía fuera de servicio que logró taponar las heridas hasta que llegaron los servicios de emergencias--.

Ya dentro de su coche el hombre propinó varios puñetazos en los ojos, nariz y labios de su expareja, provocándole varias hemorragias y en un momento dado, aprovechando un cambio de sentido, se lanzó del vehículo con la intención de huir y solicitar ayuda, pero no lo consiguió, al ser devuelta a golpes al interior.

"LE METÍ TRES PUÑALADAS"

Asimismo, con la intención de amedrentar a la mujer, el acusado le mostró una navaja ensangrentada y le dijo "le metí tres puñaladas" así como que también la iba a matar a ella ya que "iba a ir preso de todas formas".

También le enseñó su teléfono móvil para que supiera que la tenía localizada por GPS en todo momento.

Tras estos incidentes el hombre condujo hasta el barrio en el que vivía y contactó con un amigo y los tres, tras intentar volver al lugar de los hechos, fueron hasta la vivienda de la mujer, donde finalmente tanto el hombre como su amigo fueron detenidos.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de los presuntos delitos de tentativa de asesinato, detención ilegal, lesiones en el ámbito de la violencia de género, conducción temeraria e injurias y vejaciones en el ámbito de la violencia de género.

Además sostiene que concurre los agravantes de reincidencia por conducir sin permiso, parentesco y género.

Por todo ello solicita también una indemnización de 50.000 euros para la mujer, 544,62 euros por los daños en el coche y que se cubran económicamente sus lesiones, y otros 100.000 euros para el hombre más algo más de 30.000 por las lesiones.

El juicio se celebra este lunes a las 10.00 horas en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.