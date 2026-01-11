Piden precaución y evitar el baño en varias playas de Gáldar tras detectar ejemplares de carabela portuguesa - AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gáldar, en Gran Canaria, ha detectado la presencia de ejemplares de carabela portuguesa en varias playas del municipio, como es el caso de Caleta de Abajo o Los Dos Roques.

Ante esta situación, el consistorio pide a la población extremar la precaución, evitar el baño en las zonas afectadas y no tocar bajo ningún concepto estos organismos, ya que pueden provocar picaduras dolorosas.

Mientras, personal municipal y servicios de seguridad realizan labores de vigilancia y seguimiento.

El Ayuntamiento grancanario pide a la ciudadanía seguir las indicaciones de las banderas, así como la señalización e indicaciones emitidas por el personal autorizado.