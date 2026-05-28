Pillan a un hombre en patinete a casi 100 km/h en Santa Cruz de Tenerife

Patinete intervenido por la Policía Local en Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA LOCAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detectaron en la madrugada de este jueves a un conductor que alcanzó la velocidad de casi 100 kilómetros por hora en la carretera del Rosario.

Esta intervención policial se inició cuando los policías realizaban un servicio de patrullaje preventivo y observaron al conductor del patinete realizando un cambio de sentido sin respetar la señalización vial.

La Policía Local procedió a darle el alto, pero el conductor no atendió dichas indicaciones y trató de eludir la acción policial circulando a gran velocidad.

La patrulla policial llegó a ponerse a la altura del patinete para insistir en que se detuviera, manteniendo ambos una velocidad de 100 kilómetros por hora hasta que pudo interceptarlo a la altura del Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC), recoge una nota del Ayuntamiento.

El conductor afirmó que el patinete no era de su propiedad y que se lo había prestado un amigo, confirmando además que dicho vehículo no tiene limitador de velocidad.

Por ello, los agentes verificaron todos los datos, marca, modelo y titularidad del patinete.

Entre las comprobaciones realizadas se detalló que en el manillar del vehículo hay un botón para aumentar la velocidad y un selector de cinco marchas y se realizó un reportaje fotográfico que junto al informe policial se remitirá a la jefatura provincial de Tráfico.

Una vez se localizó al propietario del patinete y verificar que no había sido sustraído se procedió a la inmovilización ya que, además, se comprobó que no tiene en vigor el seguro obligatorio desde diciembre del año pasado.

También se adjuntó la documentación técnica del vehículo debido a que el propietario manifestó que no lo había alterado y que lo había adquirido, con esas especificaciones, en una tienda de la capital tinerfeña.