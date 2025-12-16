El PIT de Tenerife abre sus puertas este viernes: 18.000 metros cuadrados y más de 250 personas en la organización

Archivo - PIT - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Ferial de Tenerife acoge desde este viernes el PIT (Parque Infantil de Tenerife) 2025, que permanecerá abierto hasta el próximo 5 de enero.

El vicepresidente de Recinto Ferial, Manuel Fernández, adelanta que "esta iniciativa se consolida como una completa propuesta de ocio y entretenimiento para toda la familia", que se desarrollará bajo la temática 'Ice PIT'.

El PIT se organiza en toda la superficie del Recinto Ferial de Tenerife, ocupando las dos plantas y la terraza con más de 18.000 metros cuadrados y más de 250 personas están implicadas en la organización.

El Cabildo detalla en una nota que el PIT 2025 se consolida como un espacio multidisciplinar donde niños, niñas y jóvenes, acompañados de sus familias, podrán disfrutar de atracciones y actividades lúdicas, educativas y deportivas.

La programación incluye zonas de juegos hinchables, áreas deportivas, talleres creativos, espacios tecnológicos interactivos y espectáculo en vivo, con supervisión de personal cualificado para garantizar la seguridad de todos los visitantes.

El parque cuenta con una pista de hielo, que este año cumple diez años, y que permitirá a los visitantes iniciarse o perfeccionar sus habilidades en el patinaje sobre hielo.

La instalación estará equipada con todo lo necesario y contará con monitores especializados para asegurar una experiencia segura y divertida.

La inauguración será este viernes a las 15.00 horas y el horario habitual será de 10.00 a 20.00 horas salvo 24 y 31 de diciembre, de 10.00 a 15.00 horas, el 25 de diciembre, de 15.00 a 20.00 horas, el 1 de enero, de 15.00 a 20.00 horas y el 5 de enero, de 10.00 a 15.00 horas.

La entrada general costará 10 euros salvo en el 'Ice Day' de este viernes (7 euros); las familias numerosas abonarán cinco euros mientras y habrá acceso gratuito para menores de 3 años, mayores de 65 y personas con discapacidad.