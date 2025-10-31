Planas pone en valor la agricultura singular que se practica en Lanzarote, una de las zonas más secas de Europa

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas - CEDIDIO POR GOBIERNO DE ESPAÑA

ARRECIFE (LANZAROTE), 31 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha puesto en valor la agricultura singular que se practica en la isla de Lanzarote. "Todo un modelo de adaptación a condiciones climáticas extremas", ha señalado.

Se trata de una de las regiones más secas de Europa, donde al mismo tiempo se sacan adelante sobre suelos volcánicos cultivos como la viña, frutas, cereales y leguminosas en un territorio árido.

Según informa el Ministerio, así lo ha resaltado este viernes durante la conmemoración del 250 aniversario de Bodegas El Grifo, la más antigua de Canarias y una de las más veteranas de España.

Planas comentó que la isla "está de doble celebración", ya que esta efeméride coincide con la entrega, en Roma, del reconocimiento como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) al modelo agrícola en jable y arenas de Lanzarote, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Según el ministro, "este acto pone en valor el trabajo de generaciones de agricultores que han convertido un territorio árido en un modelo mundial de biodiversidad y sostenibilidad".

Por otro lado, Planas, que ha visitado el cultivo de las viñas lanzaroteñas que configuran el paisaje de la isla, creando pequeños oasis verdes en suelos de ceniza, ha destacado que el sector vitivinícola canario ha sabido integrar técnicas innovadoras, agricultura ecológica y digitalización.

"Producir vinos de alta calidad respetando el medio ambiente no solo es un requisito, sino una oportunidad para innovar, diferenciar nuestros productos y garantizar un futuro sólido y competitivo para las nuevas generaciones del sector", ha afirmado.

En esta línea, ha recordado la inversión de 24,4 millones de euros en la modernización de 300 hectáreas de regadío en el norte de Lanzarote, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una actuación que beneficiará a 667 regantes y marcará "un antes y un después en la agricultura de la isla".

Finalmente, el Ministerio ha indicado que la inversión total del Gobierno de España en regadíos en Canarias asciende a 79 millones de euros, con nueve actuaciones en seis islas, orientadas a diversificar cultivos y ampliar la variedad de productos agrícolas.