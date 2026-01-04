Podemos Canarias llama a "no quedar impasibles" ante EEUU y "defender" la soberanía del pueblo venezolano

Archivo - La coordinadora general de Podemos en Canarias, Noemí Santana - PODEMOS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La dirigente de Podemos en Canarias y diputada nacional, Noemí Santana, ha defendido este domingo no quedar "impasibles" tras la intervención militar de EEUU sucedida este sábado sobre Venezuela, ya que se hace imprescidible "salir en defensa del derecho internacional, los derechos humanos y la soberanía de los pueblos".

"Quien debe decidir sobre el futuro del pueblo venezolano es la propia sociedad de Venezuela", ha advertido la diputada nacional en declaraciones a los periodistas durante la concentración en apoyo al pueblo venezolano que ha discurrido en la mañana de este domingo en la Plaza de La Feria, en la capital grancanaria.

Allí, Santana ha mostrado la "preocupación" de su formación por la situación actual a nivel mundial, derivada de la que ha sido "una vulneración del derecho internacional, incluso del propio derecho y el marco legislativo de los propios Estados Unidos, por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump".

Respecto a la intervención en Venezuela, ha afeado que se haya actuado, además, "sin consultar al Consejo de Seguridad de la ONU", con "total nocturnidad y alevosía", y "vulnerando" la Carta de las Naciones Unidas.

"Nos preocupa porque sabemos que Trump es una persona demente, y que no va a parar aquí. Hay una amenaza no solo sobre toda Latinoamérica, sino sobre la propia Europa. Entendemos que, ante esta situación no podemos quedar impasibles, y que la sociedad civil organizada se tiene que echar a la calle en defensa del derecho internacional, en defensa de los derechos humanos, en defensa de la soberanía de los pueblos", ha aseverado.

SALIDA DE LA OTAN

Ante esta situación internacional, la formación morada a nivel nacional ha llamado a romper relaciones internacionales con EEUU, tal y como ha recordado hoy Santana: "Pedimos, no solo romper relaciones con Estados Unidos, sobre todo no por el pueblo estadounidense en sí, que el 60% está en contra de esta intervención, como ya hemos conocido, sino contra la administración Trump, que es la que ahora mismo gobierna los designios del país".

Junto a ello, Podemos también ha solicitado la salida de España de la OTAN porque, ha dicho, va a ser "instrumentalizada" por los Estados Unidos con el objetivo de "pertrechar este tipo de delitos" y "golpear, de nuevo", al derecho internacional. "Entendemos que no es un espacio seguro y garantista para nuestro país".