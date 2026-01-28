Podemos cifra en más de 40.000 los inmigrantes que regularizarán su situación en Canarias

Archivo - 12 April 2021, Chile, Santiago: Migrants fill out forms to regularize their stay in Chile. Following the publication of the new migration law, many people began the process of obtaining their residence permits. Photo: Sebastian Beltran Gaete/Age - Sebastian Beltran Gaete/Agencia / DPA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Podemos Canarias ha cifrado en más de 40.000 los inmigrantes que se podrán acoger a la regularización extraordinaria en el archipiélago con la medida aprobada por el Gobierno central tras un acuerdo con la formación morada.

Esta medida, subraya Podemos en un comunicado, supondrá "un hito de justicia social, alivio económico y mejora de la convivencia". La formación morada explica que, a corto plazo, la regularización permitirá que entre 27.000 y 29.000 personas se incorporen al mercado laboral formal, "muchas de ellas en sectores clave que sufren falta de mano de obra como la agricultura, la hostelería, los cuidados y la construcción".

Esto implicará, apuntan, un "aumento de hasta 200 millones de euros anuales en cotizaciones a la Seguridad Social solo" en Canarias, así como apunta que el 72% de las personas que serán regularizadas en las islas tiene entre 20 y 40 años, lo que consideran que "se traduce en un auténtico bono demográfico que rejuvenecerá el sistema y reforzará" las pensiones futuras.

Para el secretario de Migraciones y Antirracismo de Podemos Canarias, Miguel López, "negar la documentación a personas que llevan años conviviendo" en España "solo provocaba que vivieran abocadas a la marginalidad y a trabajos en negro".

En este sentido, resaltó que este acuerdo permitirá que los "vecinos vivan con dignidad, accedan a derechos y mejoren su situación material". Añadió que, por ejemplo, en lugares como Lanzarote "faltaba mano de obra" en sectores como el campo o la hostelería, por lo que "ahora tanto quienes querían trabajar, como quienes necesitaban contratar, van a poder hacerlo de forma regular", por lo que ganan "todos".

Por otro lado, aseguran que los datos "desmienten categóricamente los mitos que agita la extrema derecha" porque la "criminalidad entre las personas migrantes regularizadas cae hasta un 50%, según estudios comparados", ya que afirman que un "gran porcentaje de inmigrantes en situación irregular se ven abocados a cometer delitos para subsistir ante la imposibilidad" de acceder a un empleo.

También consideró que la medida "no" generará un "efecto llamada", ya que matizó que "solo podrán acogerse quienes ya estuvieran en territorio español antes del 31 de diciembre de 2025, con cinco meses de residencia demostrada y sin antecedentes penales", por lo que apuntó que "no se trata de nuevos flujos, sino de reconocer a quienes ya viven en barrios de toda Canarias, en condiciones precarias e invisibles, bajo una economía sumergida".

Además destacó que el "75% de los inmigrantes en situación irregular en Canarias proceden de latinoamérica". Para López "esta es una victoria colectiva", que está "cumpliendo los estándares internacionales de derechos humanos y haciendo lo que es justo: garantizar que todas" las personas de la sociedad española "puedan vivir con derechos y contribuir en igualdad".

"Esta medida no solo es humana, sino sensata: transforma un problema estructural en una oportunidad de futuro para las islas", concluye.