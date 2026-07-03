Podemos exige al Ayuntamiento de Santa Cruz que retire el 'monumento a Franco' o ampliará denuncia en Fiscalía

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos Canarias ha dado este viernes un ultimátum al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para que inicie "de inmediato" la retirada del 'monumento a Franco' después de que el Gobierno de España haya ordenado su eliminación en un plazo máximo de seis meses.

La formación anuncia en una nota que si el Ayuntamiento mantiene su estrategia de retrasar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, ampliará la denuncia presentada hace seis meses ante la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación.

Podemos sostiene que la resolución del Estado demuestra que "tenía razón" cuando denunció que el expediente para declarar el monumento Bien de Interés Cultural era una "maniobra" para bloquear su retirada.

Tras el rechazo del BIC por el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias y la orden del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la organización considera que el Ayuntamiento "ha agotado todas las excusas para mantener un símbolo de exaltación franquista en el espacio público".

La coordinadora autonómica de Podemos Canarias y diputada en el Congreso, Noemí Santana, afirmó que hace seis meses denunciaron ante la Fiscalía que el Ayuntamiento "estaba utilizando todas las herramientas posibles para incumplir la ley".

Hoy, prosigue, "el tiempo nos da la razón, la coartada del BIC se ha derrumbado y ya no existe ninguna excusa para retrasar la retirada del monumento, si CC y PP persisten en desobedecer la Ley de Memoria Democrática, ampliaremos la denuncia con todos los hechos ocurridos desde entonces".

La formación advierte además de que prolongar este incumplimiento "puede salir muy caro" a la ciudadanía de Santa Cruz ya que la Ley de Memoria Democrática contempla sanciones para las administraciones que incumplan sus obligaciones y el Gobierno de España ya ha advertido de que, si el Ayuntamiento no actúa dentro del plazo fijado, ejecutará subsidiariamente la retirada y repercutirá el coste al consistorio.

El secretario de Comunicación de Podemos Canarias, Fernando Ruiz, señaló que "si CC y PP siguen anteponiendo su defensa de un monumento franquista al cumplimiento de la ley, serán las chicharreras y los chicharreros quienes acaben pagando la factura con sus impuestos, no solo por las posibles sanciones, sino también por una ejecución subsidiaria que podría haberse evitado".

Ruiz añadió que les "preocupa" que ahora intenten justificar un gasto millonario para conservar el monumento una vez retirado.

"No vamos a permitir que conviertan la protección de un símbolo franquista en otro despilfarro de dinero público. Lo que corresponde es retirarlo cuanto antes y cumplir la ley sin más maniobras dilatorias", señala.

Para Podemos Canarias, la resolución del Gobierno marca el final de una "estrategia de bloqueo" que la formación denunció hace seis meses ante la Fiscalía. "Se acabó el tiempo de las excusas. Ahora toca cumplir la ley", concluye la organización.