La Policía Canaria colabora en los trabajos para frenar la expansión de la culebra real de California en Gran Canaria

Agentes de la Policía Canaria - CEDIDO POR POLICÍA CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha anunciado que está colaborando en los trabajos para frenar la expansión de la culebra real de California en la isla de Gran Canaria.

En un comunicado, ha explicado que esta labor se lleva a cabo junto al Servicio de Biodiversidad de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y Puertos Canarios,

Así, se desarrolla un operativo específico para detectar el posible transporte accidental de culebras en vehículos, una medida que forma parte del refuerzo de la bioseguridad en el archipiélago frente a la expansión de la culebra real de California, una especie invasora asentada en la isla.

Este dispositivo se enmarca dentro del Programa #stopculebrareal y se articula mediante inspecciones aleatorias en vehículos en zonas portuarias, realizadas por los Grupos de Medio Ambiente (GRUMA) y de Transporte (GRUTE) del Cuerpo General de la Policía Canaria, junto con la Unidad Canina del programa.

Por su parte, el equipo está formado por cinco perros, dos guías caninos y una adiestradora, y comenzó su actividad en 2023 con intervenciones iniciales en Mercalaspalmas, ampliando progresivamente su ámbito de actuación a toda Gran Canaria.

Con todo, el dispositivo ha comenzado en el Puerto de Las Nieves, en Agaete, considerado un punto prioritario por su volumen de tráfico interinsular, con más de un millón de pasajeros en 2024, y por su proximidad a uno de los núcleos de población de la especie.

Finalmente, la Policía Canaria ha resaltado que la actuación se centra especialmente en prevenir la posible salida de ejemplares hacia otras islas a través del transporte marítimo.