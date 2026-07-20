La Policía Canaria detecta 27 infracciones e inmoviliza cuatro camiones por exceso de carga en Tenerife

Control de camiones de la Policía Canaria en Tenerife - POLICÍA CANARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Autonómica-Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) a través del Grupo de Transporte de la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa (UVIA), en colaboración con el Servicio de Inspección del Transporte del Cabildo de Tenerife, ha detectado 27 infracciones durante tres jornadas de inspección del transporte de mercancías por carretera desarrolladas en distintos puntos de la red viaria de la isla.

Como resultado de estos controles, cuatro camiones fueron inmovilizados por superar ampliamente la Masa Máxima Autorizada (MMA), al representar un riesgo para la seguridad vial y las infraestructuras.

Del total de infracciones detectadas, 12 correspondieron a la carencia de autorización de transporte, tres estuvieron relacionadas con incumplimientos en materia de tacógrafo y otras 12 se debieron al exceso de peso de los vehículos, recoge una nota del cuerpo.

En el caso de los cuatro camiones inmovilizados, los conductores tuvieron que descargar el exceso de mercancía antes de poder continuar la marcha.

Estos dispositivos forman parte del Plan Anual de Inspección del Transporte por Carretera en Canarias y tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, reforzar la seguridad vial, proteger los derechos laborales de los conductores y favorecer una competencia leal entre las empresas del sector.

Durante las inspecciones, los agentes especializados verificaron la documentación obligatoria, las autorizaciones administrativas y el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso mediante la lectura de los registros del tacógrafo, de acuerdo con la Ley 13/2007, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, y la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Asimismo, cuando existían indicios de sobrecarga, los vehículos fueron pesados mediante una báscula portátil pesa-ejes instalada en los propios controles.

Este sistema permite comprobar con precisión la masa real del vehículo y detectar posibles excesos sobre la Masa Máxima Autorizada, una infracción que compromete la seguridad vial y acelera el deterioro de las carreteras.

Paralelamente a la actividad inspectora, el Grupo de Transporte de la Policía Autonómica ha participado durante los meses de junio y julio como docente en el 'V Curso de Acceso a la Formación Básica de la Policía Canaria', impartiendo formación específica sobre normativa del transporte por carretera, técnicas de inspección, manejo de equipos y procedimientos de actuación, contribuyendo así a la preparación de las futuras promociones de agentes.