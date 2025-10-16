La Policía Canaria se forma con la Ertzaintza en resolución de situaciones de alto riesgo

La Policía Canaria se forman con la Ertzaintza en resolución de situaciones de alto riesgo - CEDIDO POR LA POLICÍA CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Canaria han participado esta semana en unas jornadas formativas organizadas en Iurreta (Bizkaia) por la Unidad de Brigada Móvil de la Ertzaintza sobre resolución de situaciones de alto riesgo.

En un comunicado, el cuerpo policial canario ha explicado que la iniciativa está centrada en intervención operativa e incluye tanto contenidos teóricos como ejercicios prácticos relacionados con la resolución de incidentes críticos.

Aquí, se incluye la actuación de las Patrullas de Reacción Inmediata --especializadas en responder con celeridad a situaciones de alto riesgo, disturbios, o emergencias de seguridad ciudadana-- y la restauración del orden público.

De esta manera, el programa, con una duración de cuatro días, incluye la visita a distintas instalaciones de la Ertzaintza, incluyendo la unidad aérea, lo que ha permitido enriquecer la formación con una visión más amplia de los recursos operativos disponibles.

Por su parte, el grupo trasladado del Cuerpo General de la Policía Canaria está encabezado por un subcomisario y compuesto por instructores y agentes de unidades de intervención de Tenerife y Gran Canaria.