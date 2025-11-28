La Policía Canaria identifica a cuatro carteristas en el norte de Gran Canaria y detiene a uno de ellos

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria, adscritos a la Unidad de Seguridad Ciudadana - CEDIDO POR POLICÍA CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Canaria ha identificado en Arucas (Gran Canaria) a cuatro presuntos carteristas vinculados con varios hurtos cometidos a turistas en distintos puntos del norte y ha detenido a uno de ellos que contaba con una orden de detención emitida por un juzgado de Tarragona.

En un comunicado, el cuerpo autonómico ha explicado que la actuación policial se activó tras el aviso de un guía turístico que alertó de la pérdida de documentación y carteras por parte de varios visitantes.

Así, ante la sospecha de que los hechos pudieran estar relacionados con la presencia de carteristas en la zona, los agentes desplegaron un dispositivo estático de control para localizar a los posibles autores.

Durante el operativo fue interceptado un vehículo de alquiler ocupado por cuatro personas que fueron identificadas, constatando entonces los agentes que uno de ellos tenía una orden de detención en vigor por un delito de hurto emitida por el Juzgado de Instrucción nº3 de Tarragona, por lo que fue trasladado al puesto de la Guardia Civil de Arucas para su puesta a disposición judicial.

Los otros tres miembros del grupo reconocieron a los agentes que habían viajado a Gran Canaria con el propósito de cometer hurtos a turistas, confirmando así la línea de investigación abierta.

Por su parte, en días posteriores, desde la sala operativa del 1-1-2 (CECOES), se notificaron dos nuevos incidentes relacionados con carteristas en los municipios de Firgas y Arucas.

El análisis de las imágenes remitidas sugiere que los presuntos autores podrían pertenecer al mismo grupo identificado previamente, lo que refuerza la hipótesis policial sobre la actividad coordinada del conjunto investigado.