La Policía Canaria organiza un dispositivo en Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y La Palma para las hogueras de San Juan

Agente de la Policía Canaria - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Canaria reforzará su presencia durante la celebración de la 'Noche de San Juan' con un dispositivo especial que estará desplegado en distintos puntos de Canarias para colaborar en las labores de prevención y seguridad durante esta festividad.

Los agentes estarán presentes en las zonas de mayor concentración de personas en Arucas (Gran Canaria), así como en Icod de los Vinos (Tenerife), Vallehermoso (La Gomera) y Tazacorte (La Palma), en coordinación con los dispositivos establecidos por los ayuntamientos y los servicios de emergencias.

Con motivo de esta celebración, el Cuerpo General de la Policía Canaria recuerda la importancia de seguir las recomendaciones del 112 Canarias y de las autoridades municipales para garantizar una noche segura, especialmente en lo relativo al uso de hogueras, pirotecnia y concentraciones ciudadanas.

Entre las principales medidas de prevención se recomienda realizar hogueras únicamente en las zonas autorizadas, respetar las limitaciones establecidas, evitar el uso de líquidos inflamables, mantener una distancia de seguridad y utilizar material pirotécnico de forma responsable.

Asimismo, se recuerda que ante cualquier situación de emergencia debe contactarse con el teléfono 112 Canarias, recoge una nota de la Policía Canaria.

El dispositivo de la Policía Canaria tiene como objetivo contribuir al normal desarrollo de la 'Noche de San Juan', reforzando la seguridad ciudadana y apoyando la labor de los servicios municipales y de emergencia durante una de las celebraciones con mayor afluencia de público del calendario festivo de Canarias.