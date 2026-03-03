La Policía Nacional concluye el dispositivo del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con 20 detenciones

Archivo - Un perro de la Policía Nacional durante la presentación del dispositivo especial de seguridad para las campanadas de fin de año, en la Puerta del Sol, a 30 de diciembre de 2024, en Madrid (España). La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha in - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha concluido el dispositivo especial de seguridad establecido con motivo de la celebración del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, desarrollado entre los días 23 de enero y 1 de marzo, que se ha saldado con 20 detenciones por diversos delitos detectados durante el desarrollo del servicio relacionados con el tráfico de drogas y robos con violencia, entre otros.

El dispositivo, que tenía como fin garantizar el normal desarrollo de los actos festivos y preservar la seguridad ciudadana ante la elevada concentración de personas en la vía pública, implicó el refuerzo de la presencia preventiva en las zonas de mayor afluencia y en los eventos multitudinarios, especialmente durante la Gran Cabalgata y las principales verbenas.

En ellos, fruto de los controles preventivos realizados, los agentes identificaron a un total de 1.291 personas en distintos puntos estratégicos, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Además se levantaron 430 actas por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, así como 14 actas por intervención de armas, en aplicación de la normativa vigente en materia de seguridad ciudadana. Los agentes también realizaron 23 servicios humanitarios, en los que se combinó la prevención del delito con la atención y auxilio a los ciudadanos.

El dispositivo contó con la colaboración de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y el Cuerpo General de la Policía Canaria.