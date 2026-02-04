La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado al robo con violencia en mini casinos de Tenerife

Un coche de la Policía Nacional frente a una comisaria durante la presentación de la prueba piloto de citas previas automatizadas de extranjería de L’Hospitalet, a 30 de enero de 2026, en L’Hospitalet, Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente a los dos principales integrantes de un grupo criminal organizado dedicado al robo con violencia e intimidación mediante el uso de armas blancas en mini casinos de la zona los Majuelos y otras áreas de Tenerife.

Los presuntos autores accedían a los establecimientos con cuchillos, catanas y machetes, empleando la fuerza de manera violenta contra los empleados para reducirlos, amedrentarlos y asegurarse el botín, según ha detallado el cuerpo de seguridad en una nota.

Así, los detenidos actuaban siempre de la misma manera. Entraban a los locales utilizando máscaras, gorras, guantes y prendas con capucha para dificultar su identificación, haciendo uso tanto de armas blancas como de la fuerza física.

De este modo, y hasta al menos 13 ocasiones, utilizaron un turismo y una motocicleta para huir de los lugares tras los robos, actuando de forma coordinada y con un claro reparto de funciones entre los autores, tanto en el interior de los establecimientos como en el exterior, donde extremaban las labores de vigilancia.

INVESTIGACIÓN POLICIAL

Durante la investigación, los agentes determinaron que los hechos se perpetraban de manera organizada por al menos tres personas que actuaban de forma habitual, coordinando la distribución de tareas para la ejecución de los atracos. Asimismo, indentificó a una tercera persona implicada y que realizaba labores de vigilancia.

Los detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión provisional por un presunto delito de robo con violencia e intimidación.