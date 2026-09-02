La Policía Nacional detecta una nueva ruta de narcotráfico desde Canarias hacia la Península

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detectado una nueva ruta de narcotráfico desde las islas Canarias hacia la Península tras una operación en la que ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico internacional de heroína.

En concreto, los agentes procedieron a la detención de cuatro personas por delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública, a quienes se les incautó 21 kilos de heroína cuando se disponían a introducirla en la península desde Gran Canaria.

Según ha informado la Policía Nacional, esta actuación supone "un avance relevante" en la lucha contra el tráfico de heroína, al haber permitido detectar una nueva ruta de introducción y tránsito de esta sustancia hacia la península Ibérica.

Al respecto, ha añadido que el descubrimiento de esta nueva vía "pone de manifiesto la constante evolución e innovación de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, que modifican sus métodos y rutas con el objetivo de dificultar la acción policial y garantizar el transporte de las sustancias estupefacientes".

UN ENTRAMADO DE DOS PAREJAS CON FUNCIONES DEFINIDAS

En este caso, los agentes pudieron averiguar que el entramado criminal estaba formado por dos parejas con unas funciones definidas en la recepción y transporte de la mercancía, adoptando además numerosas medidas de seguridad para evitar cualquier acción policial.

La investigación se inició a raíz de las pesquisas desarrolladas sobre una estructura criminal que pudiera estar intentando abrir un nuevo canal para introducir heroína en la península.

Tras las primeras gestiones detectaron dos parejas que se habían trasladado desde Toledo hasta Las Palmas de Gran Canaria en el mismo vuelo pero en asientos separados.

Una vez allí, adoptaron numerosas medidas de seguridad alojándose en hoteles distintos y en puntos alejados de la isla sin establecer contacto entre ellos para no levantar ningún tipo de sospecha sobre su relación delincuencial.

Con todo, los investigadores determinaron que la estructura criminal había diversificado las funciones de sus integrantes en el archipiélago.

UNOS RECIBÍAN LA DROGA Y OTROS LA TRASLADABAN

Mientras una pareja era la encargada de recibir la sustancia estupefaciente, la otra se ocupaba de su posterior traslado hacia la península utilizando vehículos de alquiler con los que pretendían transportar la droga una vez completada la operación de adquisición.

Una vez los agentes lograron identificar a los miembros de esta red, se estableció un dispositivo policial el pasado mes de julio que permitió localizarles 'in fraganti' cuando realizaban la transacción de la droga en la cafetería de un hotel a plena luz del día.

Con todo, se pudo detener a los cuatro integrantes de la organización e intervenir la maleta con los 21 kilogramos de heroína ocultos en bolsas de plástico de supermercado.

Finalmente la operación culminó con la realización de dos registros en domicilios de Las Palmas de Gran Canaria y la detención de estas cuatro personas que pasaron a disposición de la autoridad judicial, la cual decretó el ingreso en prisión de todas ellas.

La Policía Nacional ha indicado además que la investigación permanece abierta y los agentes analizan esta nueva ruta utilizada para la introducción y tránsito de heroína hacia la península Ibérica.