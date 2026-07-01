La Policía Nacional incorpora 176 agentes en Canarias, 130 de ellos de nuevo ingreso

Imagen de archivo de vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional refuerza su presencia Canarias con la incorporación de 176 agentes, de los cuales 130 son policías de nuevo ingreso pertenecientes a la Escala Básica y 46 proceden del concurso general de méritos, mediante el que funcionarios del Cuerpo obtienen nuevo destino en las plantillas del archipiélago.

Estas incorporaciones incrementan la capacidad operativa de la Policía Nacional y contribuyen a fortalecer la seguridad ciudadana.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se incorporan 95 nuevos policías distribuidos entre la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife (50), la Comisaría Local de Tenerife Sur (40), la Comisaría Local de Puerto de la Cruz (2) y el Aeropuerto Tenerife Sur (3)

Por su parte, en la provincia de Las Palmas se incorporan 35 nuevos policías, destinados en las plantillas de Puerto del Rosario (23) y Arrecife (12).

En conjunto, los 130 agentes de nuevo ingreso reforzarán la prestación del servicio policial en todo el archipiélago, detalla la Policía Nacional en una nota.

Estos efectivos contribuirán a reforzar las labores de prevención, investigación, respuesta policial y atención al ciudadano, mejorando la capacidad de actuación de la Policía Nacional en todo el territorio provincial.

Los 130 agentes de nuevo ingreso han superado el correspondiente periodo de formación en la Escuela Nacional de Policía de Ávila y, tras completar un año de prácticas en distintas unidades policiales, inician ahora su destino definitivo, donde continuarán desarrollando su labor al servicio de la ciudadanía.

Los nuevos agentes han sido recibidos en la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, en un acto presidido por el Subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Jesús Javier Plata Vera, acompañado por el Jefe Superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín, y el Comisario, Jefe Provincial en funciones, Raúl Contreras Sabio.

Junto a estos efectivos, se incorporan 46 agentes procedentes del concurso general de méritos, un proceso de provisión de puestos mediante el cual, policías nacionales destinados hasta ahora en otras plantillas pasan a prestar servicio en diferentes dependencias de Canarias, reforzando igualmente los recursos humanos de la Policía Nacional en el archipiélago.

En conjunto, las 176 incorporaciones permitirán consolidar la presencia policial, reforzar las labores de prevención e investigación, mejorar la atención al ciudadano y ofrecer una respuesta más eficaz a las necesidades de residentes y visitantes, señala la Policía.