La Policía Nacional lanza una serie de recomendaciones de seguridad ante el UD Las Palmas-CD Tenerife

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha lanzado una serie de recomendaciones de seguridad a los aficionados que acudan este sábado al Estadio de Gran Canaria para ver el encuentro entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, uno de los primeros consejos es acudir con tiempo suficiente al estadio para evitar aglomeraciones, llevar sólo lo imprescindible al campo y mantener las pertenencias siempre a la vista, manteniendo el bolso cerrado, hacia delante y utilizando los bolsillos delanteros.

También se pide no acudir al estadio con objetos contundentes o potencialmente peligrosos, que si se acude en su vehículo particular, no dejar objetos de valor o llamativos a la vista, así como estacionar en zonas transitadas e iluminadas, evitando en la medida de la posible zonas descampadas y alejadas del centros urbanos.

Mientras, los agentes aconsejan que dejar libres los accesos dentro del estadio y las salidas de emergencias para facilitar la evacuación en caso de ser necesario.

En el caso de observar a personas o grupos que puedan estar causando algún tipo de incidente ponerlo en conocimiento de Policía Nacional, ya sea a través de agentes que se encuentren en el lugar o a través del 091.

Por último, al finalizar el evento se recomienda evitar las multitudes en los alrededores; y evitar utilizar cajeros automáticos para retirar dinero en efectivo en los alrededores de la zona o donde pueda haber mucha gente observando.