Policía Nacional pide colaboración para encontrar a Carlos Alejandro, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

Carlos Alejandro G.P., joven de 24 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 May. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha solicitado colaboración para encontrar a Carlos Alejandro G.P., joven de 24 años desaparecido desde el 18 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria.
Según ha informado el cuerpo policial, Carlos Alejandro mide 1,75 metros, de constitución delegada y de ojos marrones. Asimismo tiene el pelo color castaño y corto.
La Policía pide a los ciudadanos que si tienen alguna información sobre el joven, contacten con ellos a través del 091.