La Policía Nacional pide colaboración para encontrar a Issa B.P., desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR POLICÍA NACIONAL
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 May. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha solicitado colaboración para encontrar a Issa B.P., un joven de 20 años desaparecido desde el 19 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, el chico mide 1,70 metros y tiene el pelo y los ojos de color negro.
Por su parte, se pide a los ciudadanos que llamen al teléfono 091 si tienen alguna información sobre el joven.