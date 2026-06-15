La Policía pide colaboración para encontrar a María Demelza A.R., desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria

Mujer desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha solicitado colaboración ciudadana para encontrar a María Demelza A.R., una mujer desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria, y de la que sus allegados no saben nada desde el pasado 12 de junio.

María tiene 45 años, los ojos marrones, el pelo de color castaño y mide 1,70 metros de altura, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Por ello, se insta a contactar con ellos a través del 091 si se tiene alguna información sobre el paradero de la mujer.