Política Territorial propone a Canarias celebrar una Comisión Mixta de Transferencias la próxima semana

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una reunión - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha remitido una comunicación al Gobierno de Canarias para celebrar, si es posible, durante la próxima semana una Comisión Mixta de Transferencias con el objetivo de formalizar el acuerdo de traspaso de funciones y servicios en materia de aeropuertos, helipuertos y demás infraestructuras de transporte que no tengan la consideración de interés general por el Estado, ya que el expediente del Gobierno de España ya está concluso.

En la misiva enviada al Gobierno de Canarias, firmada por la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, se indica que está previsto que durante la próxima semana estén también concluidos los trabajos previos con el Ministerio de Transporte para la redacción del texto del acuerdo con el archipiélago en materia de aeropuertos de interés general, según ha informado el Ministerio de Política Territorial en nota de prensa.

Al respecto, señala que este será el "paso previo" para iniciar, en las semanas posteriores, los contactos necesarios para avanzar en la negociación y la formalización del acuerdo para crear un órgano bilateral aeroportuario que sirva de herramienta de colaboración y cooperación interinstitucional.