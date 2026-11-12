El PP asegura que recuperará el Belén de Arena de Las Palmas de Gran Canaria si vuelve a gobernar en la capital

Archivo - Imagen del Belén de Arena de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO/AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ignacio Guerra, ha asegurado que los populares recuperarán el Belén de Arena de la Playa de Las Canteras, cuya edición de la Navidad 2026-2027 ha sido cancelada, si vuelve a gobernar en la capital.

En un comunicado, ha explicado que "el Belén de Arena no es una actividad más dentro del programa de Navidad". "Se ha convertido durante veinte años en un símbolo de Las Palmas de Gran Canaria, en una imagen inseparable de Las Canteras durante el mes de diciembre y en uno de los recursos con mayor capacidad para proyectar nuestra ciudad fuera de Canarias", afirmó.

Para Guerra, resulta difícil de entender que una ciudad con la capacidad presupuestaria de Las Palmas de Gran Canaria no haya sido capaz de encontrar una solución para garantizar la continuidad de un evento que lleva dos décadas construyendo una marca propia y generando una "enorme promoción turística".

También ha comentado que el Belén de Arena ha recibido más de tres millones de visitantes a lo largo de sus 20 años de historia y que solo la edición 2024-2025 alcanzó cerca de 260.000 visitantes, mientras que la última edición, pese a abrir con retraso, superó los 125.000 asistentes, con una media aproximada de 5.000 personas diarias.

Finalmente, el PP ha destacado la capacidad promocional que durante estos años ha tenido el nacimiento, puesto que la propia organización cifra en 73 millones de personas su alcance mediático y el Ayuntamiento ha documentado durante distintas ediciones una amplia repercusión en prensa, televisión y redes sociales nacionales e internacionales.