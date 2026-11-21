El presidente del Partido Popular de Gran Canaria y candidato al Senado, Carlos Sánchez, y la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno - CEDIDO POR PP DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Gran Canaria y candidato al Senado, Carlos Sánchez, y la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, con su grupo 'Bueno para Gran Canaria', han reafirmado su voluntad de concurrir conjuntamente a las próximas elecciones al Cabildo de Gran Canaria de 2027 y han esperado que dicho acuerdo se pueda firmar en las próximas semanas.

Según ha explicado el Partido Popular en una nota de prensa, con motivo de la IX Feria del Atún y el Mar de Mogán en la que coincidieron ambos políticos, Sánchez confirmó que las conversaciones para formalizar la alianza electoral continúan avanzando.

"Estamos aquí para acompañar a la alcaldesa que forma parte de una coalición electoral que esperamos firmar en las próximas semanas para presentarnos juntos al Cabildo de Gran Canaria", señaló.

La alianza, que ya ha sido anunciada públicamente por ambos dirigentes, contempla la participación de Bueno en la candidatura al Cabildo de Gran Canaria, en la que ha confirmado su disposición a ocupar el segundo puesto.

Sánchez aprovechó el encuentro en Arguineguín para reafirmar la colaboración política entre ambas formaciones, combinando el proyecto electoral para el Cabildo con la defensa de las reivindicaciones municipales que requieren la intervención del Gobierno de España.

Por su parte, la alcaldesa destacó el interés mostrado por el PP en conocer de primera mano las necesidades y reivindicaciones del municipio, especialmente aquellas que requieren decisiones del Gobierno de España.

"Quiero agradecer a los compañeros del PP, que son los únicos que se han interesado en visitar Mogán y se han puesto en contacto con esta alcaldesa para conocer cuáles son las preocupaciones que tenemos en nuestro municipio y qué cuestiones necesitan una regulación o una modificación legislativa a nivel nacional", manifestó.

TRES REIVINDICACIONES DE BUENO

Aquí, aseguró que aprovechará la interlocución con los representantes del PP en las Cortes Generales para trasladar tres reivindicaciones prioritarias relacionadas con la gestión del litoral, la actividad de Salvamento Marítimo en el puerto de Arguineguín y las políticas que afectan al sector primario.

En primer lugar, la alcaldesa reclamó una revisión de la legislación estatal de Costas, cuya norma principal data de 1988, por considerar que no responde adecuadamente a las necesidades actuales de los municipios costeros ni a la distribución de competencias en materia de litoral.

Además, en segundo lugar volvió a pedir que las embarcaciones Salvamar y Guardamar de Salvamento Marítimo abandonen su actual base operativa en el muelle de Arguineguín y sean trasladadas al puerto de Arinaga.

"Llevamos mucho tiempo diciendo que la Salvamar y la Guardamar tienen que salir del muelle de Arguineguín y trasladarse al puerto de Arinaga, porque estamos hablando de una competencia directamente del Estado y aquí nos está ocasionando muchísimos problemas a los marineros y a todas las embarcaciones a la hora de maniobrar", sostuvo.

La tercera reivindicación trasladada por Onalia Bueno estuvo relacionada con la necesidad de modificar el enfoque de las políticas europeas que afectan al sector primario, especialmente en lo referido a las exigencias administrativas y normativas que deben afrontar los profesionales de la agricultura, la ganadería y la pesca.

En este punto, la alcaldesa denunció la distancia que, a su juicio, existe entre las decisiones adoptadas por las instituciones europeas y las necesidades reales de quienes desarrollan estas actividades.

"No se puede seguir gobernando y legislando en Europa sin tener en cuenta a los marineros, agricultores y ganaderos que están en primera línea, con leyes y una burocracia constante que dificultan la continuidad de su actividad y, sobre todo, la incorporación de las nuevas generaciones", afirmó.

Bueno concluyó así que "estas son tres de las cuestiones fundamentales, entre otras muchas, que desde el Ayuntamiento de Mogán vamos a poner sobre la mesa a través de los diputados y senadores del Partido Popular".