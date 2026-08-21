PP denuncia el aumento del sinhogarismo en Las Palmas de Gran Canaria y critica la "falta de respuesta" de Darias

Archivo - La diputada del Partido Popular de Canarias por la provincia de Las Palmas y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado - CEDIDO POR PP DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha denunciado el aumento del sinhogarismo que puede verse en las calles de la capital y ha criticado la "falta de sensibilidad y de capacidad de respuesta" de la alcaldesa, Carolina Darias.

En un comunicado, a popular señaló que lejos de mejorar, el problema del incremento de las personas sin hogar "continúa agravándose" en la capital frente a unos recursos municipales "que siguen sin ponerse en marcha al ritmo que exige la realidad de la ciudad".

De esta manera, explicó que los datos facilitados por el propio Ayuntamiento en respuesta a una solicitud de información del Grupo Popular dicen que en la capital existen 204 personas sin hogar atendidas por el Consistorio.

De ellos, 81 en Isleta-Puerto-Guanarteme, 77 en el Distrito Centro, 25 en Ciudad Alta y 21 en Vegueta-Cono Sur-Tafira, siendo el 86,2% de ellos hombres.

Por el contrario, Delgado recordó que la Obra Social de Acogida y Desarrollo estimaba el pasado mes de abril que más de 500 personas pernoctaban en las calles de la ciudad, "por lo que las cifras municipales podrían situarse muy por debajo de la realidad".

"Más aún si se tiene en cuenta que el servicio municipal de intervención en calle no realiza salidas en horario nocturno desde 2020, lo que dificulta disponer de una fotografía completa y actualizada del sinhogarismo en Las Palmas de Gran Canaria", dijo la popular.

Con todo, la portavoz popular consideró especialmente preocupante que la mayor concentración se produzca precisamente en Isleta-Puerto-Guanarteme y Centro, dos de las zonas donde el sinhogarismo se ha hecho más visible en los últimos meses.

"Cualquiera que camine por Santa Catalina, Las Canteras, Arenales, Triana o determinados puntos de la zona Puerto puede comprobar que estamos ante un problema social que ha crecido y que requiere una respuesta mucho más contundente", añadió.

Además, ha hecho especial hincapié en el caso conocido en los últimos días de una madre que se encontraba junto a sus hijas en Las Canteras, "una situación que evidencia que detrás del sinhogarismo existen realidades personales y familiares muy diferentes".

"Que podamos encontrarnos a una madre con sus hijas en esta situación en plena ciudad tiene que hacernos reaccionar. No podemos acostumbrarnos a estas imágenes ni permitir que la falta de una respuesta rápida de las administraciones termine cronificando situaciones de extrema vulnerabilidad", señaló Delgado.

Para el PP, la respuesta municipal demuestra "la lentitud desesperante" con la que avanzan algunos de los principales recursos anunciados para combatir el sinhogarismo, ya que el Ayuntamiento todavía no ha finalizado las obras de la Fábrica de Hielo, mientras que el nuevo Plan de Sinhogarismo se encuentra en una fase inicial, tras haberse celebrado únicamente dos reuniones con la comisión permanente de la red.