El PP de Lanzarote carga contra el "abandono absoluto" del Gobierno a la ruta de la inmigración en Canarias

María Jesús Tovar, presidenta del PP de Lanzarote - PP

ARRECIFE (LANZAROTE), 2 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Lanzarote y La Graciosa denuncia este martes el "abandono absoluto e injustificado" que da el Gobierno de España a Canarias en materia de inmigración ante la llegada de cuatro embarcaciones a la isla con más de 250 personas y siete fallecidos.

La presidenta de los populares lanzaroteños y gracioseros, María Jesús Tovar, asegura en una nota que esta situación "es completamente intolerable".

"Cada cierto tiempo ocurre esta misma situación, un repunte de pateras que son rescatadas en nuestras costas y que pone los recursos al límite, mientras el Gobierno de España no hace absolutamente nada", lamenta.

En este sentido, Tovar recuerda que la última vez que el Partido Popular denunció esta situación fue el pasado 19 de octubre.

"Ni un mes ha pasado y vemos que sigue ocurriendo exactamente lo mismo: una tragedia más ante el silencio de la diputada, el senador y el director insular de la Administración del Estado", subraya.

Asimismo, Tovar recalca que esta masiva llegada en una sola jornada saca a la luz las "pésimas condiciones" en las que se encuentra el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), situado en pleno centro de Arrecife con capacidad para cerca de 150 personas.

"Ahora mismo, este centro que siempre hemos denunciado que no está en las condiciones mínimas y tampoco en el lugar idóneo, está completamente desbordado con personas incluso malheridas, lo que pone en un serio aprieto a las oenegés que colaboran con los migrantes que arriban a nuestras costas", denuncia la presidenta.

"Solo en octubre, indica, "han llegado a Canarias más de 20 pateras con más de 4.000 personas y cerca de una decena de fallecidos, es una auténtica tragedia que el señor Sánchez es incapaz de ver, lamenta Tovar.

Por todo ello, desde el Partido Popular de Lanzarote y La Graciosa se reclama nuevamente al Gobierno de España que tome "medidas serias, urgentes y eficientes para paliar esta situación que supone un riesgo tanto para las personas migrantes que cruzan el Atlántico, como para los servicios".