El PP lleva al Parlamento de Canarias una PNL para que los carnavales sean declarados BIC

Archivo - La Gran Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria reúne a 120.000 personas al cierre de las fiestas - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular presentará en el Parlamento de Canarias la próxima semana una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno de Canarias a declarar como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Bien Inmaterial, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y el Carnaval de Los Indianos de La Palma.

La iniciativa, promovida por el diputado Carlos Ester, resalta la importancia de estas fiestas como representación de una parte fundamental de la historia y tradición de las islas, que se remonta al siglo XVI y que ha perdurado incluso durante la dictadura, cuando se celebraban bajo la denominación de 'Fiestas de Invierno'.

La propuesta destaca el valor singular de cada uno de los carnavales de Canarias más reconocidos nacional e internacionalmente, recoge una nota del PP.

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2023, es un referente de diversidad, creatividad y libertad de expresión, con eventos de gran impacto económico, social y cultural como la 'Gala Drag Queen', creada en 1998 --por el entonces alcalde del PP, José Manuel Soria, y la responsable de Carnaval, Pepa Lutzardo-- así como el resto de los concursos de murgas y comparsas o la multitudinaria Cabalgata.

Por su parte, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 1980, y considerado uno de los mejores del mundo, combina la espectacularidad de sus galas y concursos oficiales --con más de 100 agrupaciones-- con la participación en la calle, convirtiéndose en la fiesta más emblemática de la capital tinerfeña y un símbolo de identidad colectiva.

Asimismo, el Carnaval de Los Indianos de La Palma representa una de las celebraciones más singulares de España, al parodiar el regreso de los emigrantes canarios de Latinoamérica cargados de riquezas en los siglos XVIII, XIX y XX.

Su estética, la tradicional 'batalla de polvos' y su proyección internacional lo han situado entre los diez mejores carnavales de Europa, multiplicando cada año la población de la isla durante su celebración.

Carlos Ester, diputado por la isla de Gran Canaria, señala que la declaración de estos carnavales como BIC "contribuirá a una mayor conciencia de su importancia, a proteger el legado de Canarias y a incrementar el catálogo de Bienes de Interés Cultural".

Además, incide en que estas declaraciones "son fundamentales para proteger y preservar el patrimonio histórico y artístico de la región, ya que le otorgan un estatus especial, que permite su conservación para futuras generaciones".